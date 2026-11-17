Thấu hiểu từng học sinh để mở lối phát triển

Đại diện học sinh của Trường Quốc tế TIS được phát triển theo phương pháp cá thể hóa ẢNH: TRƯỜNG QUỐC TẾ TIS

"Con đã giỏi. TIS giúp con giỏi hơn" là niềm tin nhà trường dành cho học sinh. Chữ "giỏi" được nhìn nhận qua nhiều khía cạnh: khả năng học tập, tư duy sáng tạo, năng lực giao tiếp, sự kiên trì hay sự quan tâm đến người khác. Khi được ghi nhận đúng thế mạnh, các em có thêm động lực để nỗ lực và sự tự tin để bước vào những trải nghiệm mới. Niềm tin ấy là nền tảng của phương pháp giáo dục cá thể hóa tại TIS. Mỗi học sinh có xuất phát điểm, nhịp độ tiếp thu và sở thích riêng. Một em có thể tiến nhanh ở toán nhưng cần thêm thời gian với tiếng Anh; một em khác có khả năng diễn đạt tốt nhưng còn ngại thử sức trước những vấn đề khoa học. Thấu hiểu sự khác biệt giúp việc dạy và học đến gần hơn với nhu cầu của từng em.

Chương trình song ngữ, hành trình học tập phù hợp

Học sinh tiểu học Trường Quốc tế TIS trong tiết học với giáo viên nước ngoài ẢNH: TRƯỜNG QUỐC TẾ TIS

Tại TIS, chương trình song ngữ kết hợp chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo với chương trình quốc tế do TIS xây dựng, giúp học sinh có nền tảng kiến thức, phát triển năng lực sử dụng tiếng Anh và mở rộng cách tiếp cận thế giới. Trong hành trình ấy, bản sắc Việt Nam và khả năng hội nhập cùng được vun đắp, để các em tự tin bước ra môi trường quốc tế với sự hiểu biết về cội nguồn. Phương pháp cá thể hóa được thể hiện cụ thể qua việc tổ chức các tiết học tiếng Anh, toán và khoa học theo trình độ tương ứng của học sinh. Cách phân bổ này hướng đến sự phù hợp giữa nội dung học tập và năng lực hiện tại, giúp mỗi em có cơ hội củng cố phần kiến thức còn thiếu, đồng thời tiếp cận những thử thách để phát huy thế mạnh. Với học sinh đang cần hỗ trợ, một nhiệm vụ vừa sức có thể mở đầu cho cảm giác "mình làm được". Với học sinh đã có nền tảng tốt, một câu hỏi sâu hơn có thể khơi dậy hứng thú tìm tòi. Giá trị của cá thể hóa nằm trong những điều chỉnh ấy: giúp việc học có ý nghĩa, duy trì động lực và khuyến khích các em tiến bộ từ chính điểm xuất phát của mình. Học theo trình độ cũng cần được nhìn nhận như một cách hỗ trợ sự phát triển. Năng lực của trẻ có thể thay đổi qua quá trình học tập và rèn luyện. Điều đáng trân trọng là từng bước tiến: một lần chủ động phát biểu, một bài toán được kiên trì giải đến cùng, hay sự tự tin trình bày ý tưởng bằng tiếng Anh.

Tôn trọng khác biệt, cùng vun đắp những giá trị chung

Học sinh tiểu học của TIS đang được giáo viên hướng dẫn bài học ẢNH: TRƯỜNG QUỐC TẾ TIS

Cá thể hóa tại TIS còn hiện diện trong cách học sinh được lắng nghe, được khích lệ và học cách sống cùng nhau. Sáu giá trị cốt lõi: Chăm sóc, Tôn trọng, Trung thực, Thử thách, Trách nhiệm và Công dân toàn cầu tạo nên nền tảng cho hành trình trưởng thành ấy. Chăm sóc bắt đầu từ sự quan tâm đến cảm xúc và nhu cầu của từng em. Có lúc, điều học sinh cần là lời hướng dẫn rõ ràng; có lúc lại là một người kiên nhẫn lắng nghe. Tôn trọng giúp các em hiểu rằng mỗi người có cá tính, văn hóa, quan điểm và thế mạnh riêng. Trong một cộng đồng biết tôn trọng khác biệt, học sinh có thể tự tin thể hiện bản thân và đón nhận góc nhìn của người khác. Trung thực nuôi dưỡng sự chân thành trong học tập và ứng xử, từ việc thừa nhận điều mình chưa hiểu đến dũng cảm nhận lỗi. Thử thách khuyến khích học sinh bước thêm một bước ra ngoài những điều quen thuộc. Khi nỗ lực được ghi nhận, các em có thêm can đảm để thử, học từ sai sót và tiếp tục tiến lên. Trách nhiệm được bồi đắp qua việc giữ lời hứa, hoàn thành nhiệm vụ và hiểu ảnh hưởng của hành động cá nhân đối với tập thể. Giá trị Công dân toàn cầu mở rộng sự quan tâm của học sinh đến cộng đồng và thế giới, đồng thời nuôi dưỡng ý thức gìn giữ bản sắc Việt Nam. Những giá trị ấy giúp tài năng phát triển cùng nhân cách.

Để mỗi em tự tin vào giá trị của bản thân

Điều cha mẹ mong đợi sau mỗi ngày con đến trường còn là ánh mắt hào hứng khi kể về bài học, niềm vui vì vượt qua một khó khăn và sự tự tin khi nói về điều mình yêu thích.

Với TIS, mỗi học sinh đều mang theo những thế mạnh xứng đáng được khám phá và nuôi dưỡng. Khi được học phù hợp với năng lực, được tôn trọng khác biệt và được đồng hành bằng sự thấu hiểu, các em có thể giỏi hơn trong lĩnh vực của mình, đồng thời trưởng thành trong cách sống. Đó là ý nghĩa của cá thể hóa: Giúp mỗi em nhận ra giá trị bản thân và tự tin viết tiếp hành trình riêng.