Trường Quốc tế TIS và hành trình bứt tốc cùng ai

AI - Công cụ giúp TIS hiểu học sinh sâu hơn qua 6 giá trị cốt lõi

Là một trong những trường quốc tế tiên phong trong mô hình giáo dục cá thể hóa (Personalized Education), TIS đã xây dựng hệ thống đánh giá học sinh dựa trên 6 giá trị cốt lõi: Chăm sóc - Tôn trọng - Trung thực - Thử thách - Trách nhiệm - Công dân toàn cầu.

Ông Brian Hoài-Ân Lê, Giám đốc điều hành TIS ẢNH: TIS

Mỗi ngày, giáo viên quan sát và ghi nhận hành vi thực tế của học sinh. Sau đó, giáo viên sẽ chấm điểm hành vi tương ứng với từng giá trị. Tất cả dữ liệu đầu vào này được đưa vào hệ thống AI của TIS, nơi công nghệ tự động tổng hợp, phân tích và trực quan hóa quá trình rèn luyện của từng học sinh theo thời gian.

Nhờ đó, giáo viên - phụ huynh - nhà trường có thể theo dõi sự phát triển nhân cách của mỗi em. Khi học sinh có biểu hiện giảm động lực ở một giá trị, hệ thống sẽ gửi thông báo cho giáo viên quản nhiệm hoặc bộ phận Chăm sóc cá thể (Individualized Care Unit - ICU) để kịp thời hỗ trợ.

"AI giúp chúng tôi biến những quan sát hàng ngày thành dữ liệu có ý nghĩa. Từ đó, thầy cô hiểu học sinh hơn, phụ huynh có thông tin chính xác hơn, và nhà trường đưa ra quyết định giáo dục nhanh, đúng và nhân văn hơn," ông Brian Hoài-Ân Lê, Giám đốc điều hành TIS, chia sẻ. Nhờ sự kết hợp này, việc đánh giá và phát triển nhân cách học sinh không còn là cảm tính, mà được thực hiện bằng cả dữ liệu và tình yêu thương.

Chuẩn bị cho một thế giới do AI viết lại luật chơi

AI đang làm thay đổi cấu trúc nghề nghiệp toàn cầu. Nhiều công việc truyền thống dần biến mất, các kỹ năng như tư duy sáng tạo, phản biện và học tập suốt đời trở thành tiêu chuẩn "sống còn".

Học sinh TIS tìm hiểu công nghệ trong lớp học Tú tài Mỹ ẢNH: TIS

Hiểu rõ thách thức đó, TIS không chỉ dạy học sinh cách sử dụng AI, mà còn dạy cách hiểu và làm chủ công nghệ. Các môn học và hoạt động tại TIS được thiết kế để học sinh phát triển song song năng lực công nghệ, cảm xúc, giao tiếp và tư duy toàn cầu.

"Hoặc chúng ta giúp thế hệ trẻ làm chủ công nghệ, hoặc chính công nghệ sẽ khiến họ bị đào thải. Vai trò của nhà trường là chuẩn bị cho học sinh khả năng thích nghi - không chỉ để tồn tại, mà để tỏa sáng", ông Brian nhấn mạnh.

Phá bỏ giới hạn - học theo tốc độ và sở trường của chính mình

AI giúp TIS thực hiện hóa triết lý học theo năng lực riêng của mỗi học sinh. Hệ thống học tập cá thể hóa cho phép học sinh lựa chọn nội dung, tốc độ và phương pháp học phù hợp với sở thích, khả năng và mục tiêu cá nhân.

AI giúp giáo viên thiết kế lộ trình học cá nhân hóa cho học sinh ẢNH: TIS

Giáo viên không còn chỉ là người truyền đạt kiến thức, mà trở thành người dẫn đường (facilitator) - người định hướng, gợi mở, và đồng hành trên hành trình phát triển riêng biệt của học sinh. AI giúp giáo viên giải phóng sức lao động ở những phần việc máy móc, để họ tập trung hơn vào chuyên môn và thấu hiểu học sinh.

Công nghệ chỉ là phần cứng - trái tim người thầy mới là phần hồn

Trong hành trình chuyển đổi số, TIS luôn giữ vững triết lý: AI là công cụ, không phải người thay thế. Công nghệ có thể tính toán chính xác, nhưng chỉ con người mới có thể cảm nhận và truyền cảm hứng.

Cổng chính Trường Quốc tế TIS trên đường Nguyễn Trọng Tuyển, phường Phú Nhuận ẢNH: TIS

Sự kết hợp giữa trí tuệ nhân tạo và trái tim nhân ái giúp TIS xây dựng một môi trường học tập tiên phong: nơi học sinh được hiểu và phát triển toàn diện; nơi giáo viên được hỗ trợ để "đo ni đóng giày" từng bài học; và nơi phụ huynh được kết nối thực chất với hành trình trưởng thành của con.

"Giáo dục trong kỷ nguyên AI không phải là cuộc chạy đua công nghệ, mà là hành trình để con người học cách dùng công nghệ một cách nhân văn", ông Brian kết luận.