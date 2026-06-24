Trường Quốc tế Việt Úc (VAS) tổ chức livestream tư vấn tuyển sinh: 'Tháo gỡ mọi nút thắt trước thềm năm học mới'

Chọn trường quốc tế cho con chưa bao giờ là quyết định dễ dàng

Trước thềm năm học mới, nhằm giúp phụ huynh giải đáp mọi thắc mắc và có câu trả lời xác đáng cho bài toán cân đối giữa giá trị giáo dục và kế hoạch tài chính bền vững của gia đình, Hệ thống Trường Quốc tế Việt Úc (VAS) tổ chức Tư vấn tuyển sinh trực tuyến - Livestream "Tháo gỡ mọi nút thắt trước thềm năm học mới" vào lúc 11g30 ngày 24.6.2026 trên trang chính thức của VAS: Facebook VAS và TikTok VAS

Buổi livestream nhằm giúp phụ huynh có thể trực tiếp đặt câu hỏi và nhận những giải đáp chi tiết từ các chuyên gia giáo dục và Ban Lãnh đạo VAS, cùng chính các phụ huynh kỳ cựu đang có con theo học tại VAS.

Các nội dung chính sẽ được chia sẻ trong buổi livestream:

Làm sao chọn đúng trường song ngữ cho con? Cùng chuyên gia và phụ huynh VAS phân tích những tiêu chí quan trọng để đánh giá một chương trình song ngữ chất lượng, từ lộ trình học tập, bằng cấp quốc tế đến môi trường phát triển toàn diện.

Vì sao nhiều phụ huynh lựa chọn chương trình song ngữ VAS và cách lựa chọn lộ trình phù hợp với năng lực và định hướng của từng học sinh.

Lắng nghe trải nghiệm thực tế từ phụ huynh VAS: Từ hành trình tìm trường, những băn khoăn ban đầu đến trải nghiệm học tập thực tế của con tại VAS.

Chương trình có sự tham gia của cô Đỗ Thị Minh Châu - Giám đốc Khối Dịch vụ Trường học & Tuyển sinh VAS, cô Nguyễn Thị Thanh Xuân - Giám đốc Khối Chuyên môn (Chương trình MOET & Cambridge), cùng hai tiktoker Trox & Lacci - cũng là phụ huynh của VAS từ năm 2024.

Trong bối cảnh việc lựa chọn trường học cho con ngày càng đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng về chất lượng giáo dục, lộ trình học tập cũng như kế hoạch tài chính dài hạn, chương trình livestream của VAS là không gian mở để nhà trường lắng nghe những trăn trở thực tế nhất từ chính các bậc cha mẹ trên hành trình chọn trường, từ đó đưa ra những tư vấn hữu ích để cha mẹ có thể chọn được trường học cũng như lộ trình học phù hợp.