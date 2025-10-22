Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Trương Quỳnh Anh khoe con trai cao 1,82 m, tiết lộ lý do chuyển hướng kinh doanh
Video Giải trí

Trương Quỳnh Anh khoe con trai cao 1,82 m, tiết lộ lý do chuyển hướng kinh doanh

Hải Duy
Hải Duy
22/10/2025 19:00 GMT+7

Gần đây, Trương Quỳnh Anh gây chú ý khi lấn sân kinh doanh nhà hàng chay. Nữ diễn viên cũng không giấu được niềm tự hào khi chia sẻ về con trai Sushi nay đã cao 1,82 m. Cô cũng tiết lộ lý do chuyển hướng kinh doanh đến từ một "cái duyên" bất ngờ, chứ không phải vì áp lực tài chính.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Trương Quỳnh Anh chọn cho mình một ngã rẽ an yên đến bất ngờ. Không phải là một dự án phim ảnh hay âm nhạc, lần này, cô xuất hiện với tư cách đồng đầu tư một nhà hàng chay. Quyết định này không xuất phát từ tính toán kinh tế, mà đến từ một "cái duyên" sâu sắc và mong muốn lan tỏa thông điệp “ăn xanh - sống lành - an trú trong từng khoảnh khắc” đến mọi người.

Từng đi qua một lần đổ vỡ hôn nhân với ca sĩ Tim, Trương Quỳnh Anh giờ đây tập trung trọn vẹn cho vai trò làm mẹ của con trai Sushi. Dù cậu bé chỉ mới 12 tuổi, nữ diễn viên không giấu được sự tự hào khi con đã cao 1,82 m, ra dáng một chàng trai chững chạc. Cô tiết lộ, bí quyết để thấu hiểu con là luôn chia sẻ mọi vui buồn trong cuộc sống như hai người bạn thân thiết.

Trương Quỳnh Anh khoe con trai cao 1,82 m, tiết lộ lý do chuyển hướng kinh doanh- Ảnh 1.

Nhiều nghệ sĩ thân thiết đến chúc mừng Trương Quỳnh Anh 'lên chức' bà chủ.

Ảnh: NVCC

Trương Quỳnh Anh tiết lộ lý do chuyển hướng kinh doanh

Dấn thân vào kinh doanh đồng nghĩa với việc chấp nhận một lịch trình bận rộn hơn. Nữ diễn viên tiết lộ, cô và các cộng sự đã phải chạy đua với thời gian để kịp ngày khai trương. Tuy nhiên, trái với áp lực, Trương Quỳnh Anh lại tìm thấy niềm vui và động lực mới trong sự bận rộn này.

Trước ý kiến cho rằng nghệ sĩ chuyển sang kinh doanh là do công việc nghệ thuật không đủ sống, Trương Quỳnh Anh thẳng thắn cho biết cô là người "biết đủ" và không gặp áp lực về tài chính.

Trương Quỳnh Anh khoe con trai cao 1,82 m, tiết lộ lý do chuyển hướng kinh doanh

Trương Quỳnh Anh (sinh năm 1989) ghi dấu ấn ở cả lĩnh vực ca sĩ lẫn diễn viên qua các phim Cuộc chiến hoa hồng, Bóng ma học đường... Cô cũng bền bỉ tham gia show truyền hình, từng gây ấn tượng tại Bước nhảy hoàn vũ 2015. Từng đi qua nhiều thăng trầm, Trương Quỳnh Anh hiện là mẹ đơn thân, vừa tham gia các hoạt động nghệ thuật, vừa thử sức với lĩnh vực kinh doanh để ổn định kinh tế.

Tin liên quan

Trương Quỳnh Anh làm "Siêu trợ lý" chỉ mong Trấn Thành đừng chê, hóa ra lại khen

Trương Quỳnh Anh làm "Siêu trợ lý" chỉ mong Trấn Thành đừng chê, hóa ra lại khen

Dành nhiều tâm huyết cho dự án web-drama Siêu trợ lý nhưng Trương Quỳnh Anh cho biết chỉ cần "anh Trấn Thành đừng chê, đừng chửi là mừng lắm rồi". Thế nên, khi phim nhận được lời khen từ đàn anh cũng có thể được xem là một thành công nho nhỏ của Trương Quỳnh Anh.

Biết Lê Giang hay quên, Trương Quỳnh Anh có màn “thao túng tâm lý” đỉnh cao

Khám phá thêm chủ đề

Trương Quỳnh Anh Ca sĩ Trương Quỳnh Anh Ca sĩ Tim ly hôn kinh doanh ăn chay showbiz việt
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận