Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Trương Quỳnh Anh chọn cho mình một ngã rẽ an yên đến bất ngờ. Không phải là một dự án phim ảnh hay âm nhạc, lần này, cô xuất hiện với tư cách đồng đầu tư một nhà hàng chay. Quyết định này không xuất phát từ tính toán kinh tế, mà đến từ một "cái duyên" sâu sắc và mong muốn lan tỏa thông điệp “ăn xanh - sống lành - an trú trong từng khoảnh khắc” đến mọi người.

Từng đi qua một lần đổ vỡ hôn nhân với ca sĩ Tim, Trương Quỳnh Anh giờ đây tập trung trọn vẹn cho vai trò làm mẹ của con trai Sushi. Dù cậu bé chỉ mới 12 tuổi, nữ diễn viên không giấu được sự tự hào khi con đã cao 1,82 m, ra dáng một chàng trai chững chạc. Cô tiết lộ, bí quyết để thấu hiểu con là luôn chia sẻ mọi vui buồn trong cuộc sống như hai người bạn thân thiết.

Nhiều nghệ sĩ thân thiết đến chúc mừng Trương Quỳnh Anh 'lên chức' bà chủ. Ảnh: NVCC

Trương Quỳnh Anh tiết lộ lý do chuyển hướng kinh doanh

Dấn thân vào kinh doanh đồng nghĩa với việc chấp nhận một lịch trình bận rộn hơn. Nữ diễn viên tiết lộ, cô và các cộng sự đã phải chạy đua với thời gian để kịp ngày khai trương. Tuy nhiên, trái với áp lực, Trương Quỳnh Anh lại tìm thấy niềm vui và động lực mới trong sự bận rộn này.

Trước ý kiến cho rằng nghệ sĩ chuyển sang kinh doanh là do công việc nghệ thuật không đủ sống, Trương Quỳnh Anh thẳng thắn cho biết cô là người "biết đủ" và không gặp áp lực về tài chính.

Trương Quỳnh Anh khoe con trai cao 1,82 m, tiết lộ lý do chuyển hướng kinh doanh

Trương Quỳnh Anh (sinh năm 1989) ghi dấu ấn ở cả lĩnh vực ca sĩ lẫn diễn viên qua các phim Cuộc chiến hoa hồng, Bóng ma học đường... Cô cũng bền bỉ tham gia show truyền hình, từng gây ấn tượng tại Bước nhảy hoàn vũ 2015. Từng đi qua nhiều thăng trầm, Trương Quỳnh Anh hiện là mẹ đơn thân, vừa tham gia các hoạt động nghệ thuật, vừa thử sức với lĩnh vực kinh doanh để ổn định kinh tế.