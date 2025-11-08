Trương Quỳnh Anh 'sốc' khi bị 'bản sao' tiết lộ chuyện tình cảm

Tập 3 chương trình AI là ai? lên sóng với sự góp mặt của dàn nghệ sĩ gồm Trịnh Thăng Bình, Trương Quỳnh Anh, Ali Hoàng Dương, Pháp Kiều, Uyển Ân và Thuận Nguyễn. Đảm nhận vai trò dẫn dắt là MC Trấn Thành.

Sau Trịnh Thăng Bình, Trương Quỳnh Anh trở thành khách mời thứ hai có phiên bản AI trong tập 3. Ngay từ khi bản sao xuất hiện, giọng ca Đơn côi đã vỡ òa vì ngoại hình tương đồng. Thay vì cởi mở như những song trùng trước đó, bản sao lần này chỉ giới thiệu ngắn gọn “Tôi là Trương Quỳnh Anh” khiến dàn nghệ sĩ không khỏi tò mò.

Trương Quỳnh Anh thích thú với phiên bản song trùng của mình Ảnh: NSX

Bản sao Trương Quỳnh Anh hé lộ loạt bí mật

Thế nhưng, chính vì sự kiệm lời này mà Trương Quỳnh Anh suy luận rằng người đứng sau khá thân với cô, sợ nói nhiều thì lộ chuyện. Nữ diễn viên phán đoán song trùng là Sam nhờ khuôn miệng chúm chím, trong khi Uyển Ân nghi ngờ đây là diễn viên Nguyên Thảo. Sau đó, để gợi ý thêm cho các khách mời, song trùng ảo đã hát ca khúc Nhật ký của mẹ, đồng thời khẳng định rằng bản gốc bình thường không dám nghe hay thể hiện bài này.

Tiết lộ này khiến Trương Quỳnh Anh bất ngờ. Cô quay sang Trấn Thành bày tỏ: “Đúng rồi anh ơi. Vì đây là bài hát rất cảm động. Hồi trước tôi cũng có những lỗi lầm với cha mẹ, nghe bài này tôi đã khóc rồi. Sau này khi sinh con xong tôi càng không dám nghe bài này vì cảm thấy mình có nhiều lỗi lầm trong quá khứ mà chưa thay đổi được”.

Bên cạnh đó, song trùng còn biết chuyện Trương Quỳnh Anh được nhiều người theo đuổi nhưng hiện tại chưa yêu ai. Về lý do, bản sao bật mí: “Cô ấy muốn người yêu của cô ấy không những yêu cô ấy mà còn thương con trai của mình”.

Thu Thủy lộ diện, nhắn nhủ đầy xúc động khiến Trương Quỳnh Anh rơi nước mắt Ảnh: NSX

Còn về những khách mời còn lại, song trùng có sự kết nối lớn nhất với Trịnh Thăng Bình khi nhiều lần gặp anh, còn biết nam ca sĩ từng ở quận 4 và đã dọn sang chỗ ở mới. Thậm chí, khi Trấn Thành hỏi thêm về Trịnh Thăng Bình, bản sao Trương Quỳnh Anh còn tuyên bố “hơi mê gái” và “hay bị lừa tình, lừa tiền” khiến dàn khách mời được phen bật cười. Chưa kể, song trùng còn tiết lộ chuyện Uyển Ân và Thuận Nguyễn đang yêu nhau khiến em gái Trấn Thành phải đính chính: “Chỉ yêu nhau trên phim thôi”.

Trong khi Trương Quỳnh Anh vẫn kiên định với đáp án là Sam, thì các khách mời khác đoán rằng song trùng có thể là ca sĩ Thu Thủy, ca sĩ Phương Trinh Jolie hay thậm chí nghệ sĩ Lê Giang. Sau cùng bản sao AI của Trương Quỳnh Anh chính thức lộ diện là ca sĩ Thu Thủy. Với sự xuất hiện của mình, cựu thành viên HAT muốn Trương Quỳnh Anh sẽ sớm tìm được người mới thật sự yêu thương mình và con, khiến cô rơi nước mắt ngay trên sân khấu chương trình.

Tuy nhiên, còn một phiên bản song trùng của Trương Quỳnh Anh xuất hiện. Người này chốt hạ với câu “dù Trấn Thành có tăng cân hay không thì tôi vẫn yêu anh ấy” nên dàn sao đoán là ca sĩ Hari Won. Thấy vợ trên sân khấu, Trấn Thành cho rằng đây là phiên bản song trùng dở nhất chương trình tính đến hiện tại. Thông qua trường hợp của Hari Won, Trấn Thành khẳng định AI dù có tinh vi đến đâu cũng không thể thay thế được những người có cá tính quá nổi trội và đặc biệt.