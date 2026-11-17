Trường Bùi Thị Xuân trao chứng chỉ Anh ngữ quốc tế cho học sinh ẢNH: MINH ĐỨC

Kiến tạo hệ sinh thái giáo dục toàn diện

Trải qua gần ba thập kỷ không ngừng phát triển, Trường TH-THCS-THPT Bùi Thị Xuân (Trường Bùi Thị Xuân) đã chuyển mình mạnh mẽ từ mô hình tư thục tiên phong thành biểu tượng giáo dục toàn diện, chất lượng cao của TP.Đồng Nai. Ban Giám đốc nhà trường luôn kiên định chiến lược đầu tư có chiều sâu, lấy sự phát triển toàn diện của người học làm 'kim chỉ nam' cho công tác đổi mới quản lý, dạy và học. Triết lý coi người học là trung tâm, lấy sự hài lòng của phụ huynh là yếu tố cốt lõi đã giúp nhà trường duy trì vị trí hàng đầu trong khối giáo dục tư thục tại TP.Đồng Nai.

Trong suốt quá trình phát triển, Trường Bùi Thị Xuân luôn xem hiện đại hóa cơ sở vật chất (CSVC) là nền tảng thiết yếu để kiến tạo một hệ sinh thái học đường chuẩn mực. Các em học sinh được tạo môi trường để trau dồi kiến thức, thỏa sức rèn luyện thể chất, khơi dậy tiềm năng văn nghệ, thể thao thông qua chuỗi tiện ích như hồ bơi, sân thể thao, âm nhạc. Đặc biệt trong suốt nhiều năm qua, mô hình bán trú của nhà trường luôn được Sở GD-ĐT, Sở Y tế Đồng Nai đánh giá cao khi học sinh được ăn ngủ, học tập trong môi trường đầy đủ tiện nghi, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Song hành cùng hạ tầng hiện đại, Trường Bùi Thị Xuân tự hào đã quy tụ được những người thầy giàu chuyên môn, tâm huyết luôn nhạy bén đổi mới phương pháp giảng dạy theo xu hướng giáo dục hiện đại. Sự đầu tư đồng bộ từ CSVC và đội ngũ sư phạm đã tạo ra những "mùa trái ngọt". Đó là chất lượng giáo dục toàn diện ở các bậc học, đặc biệt là tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT luôn đạt 100%, nhiều học sinh đỗ điểm cao vào các trường ĐH danh tiếng.

Học sinh được tự lựa chọn nhiều môn năng khiếu trong đó có âm nhạc .ẢNH: MINH ĐỨC

Sự khác biệt trong mô hình đào tạo của nhà trường còn nằm ở tư duy hội nhập quốc tế thông qua chương trình song ngữ và tin học được chuẩn hóa ngay từ bậc tiểu học. Nền tảng kiến thức toàn diện ấy được nâng đỡ bởi hệ thống bán trú khoa học, nơi từng bữa ăn, giấc ngủ của học sinh được chăm chút với tiêu chuẩn an toàn thực phẩm khắt khe. Bên cạnh đó, nhà trường còn giúp học sinh tiếp cận với tiếng Anh chuẩn quốc tế, được giao tiếp thường xuyên với giáo viên nước ngoài.

Lan tỏa giá trị, vững bước tương lai

Trong bối cảnh tốc độ gia tăng dân số cơ học của Đồng Nai rất cao, Trường Bùi Thị Xuân đã phát huy tốt vai trò tiên phong, góp phần quan trọng trong việc giảm tải áp lực sĩ số cho hệ thống trường công lập. Việc mạnh dạn xây dựng môi trường học tập khang trang, tích hợp đầy đủ các khu chức năng thể thao, năng khiếu và bán trú chuẩn mực không chỉ cho thấy tầm nhìn chiến lược của HĐQT mà còn tạo ra một không gian giáo dục toàn diện, đáp ứng rất tốt yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục của thành phố.

Bên cạnh những đóng góp to lớn cho ngành giáo dục, trường luôn chấp hành nghiêm túc các quy định về nghĩa vụ tài chính, nhiều năm liền được Cục thuế Đồng Nai biểu dương. Không chỉ vậy, nhà trường là một trong những đơn vị tham gia các hoạt động xã hội từ thiện năng nổ và trách nhiệm nhất tại TP.Đồng Nai. Mỗi năm, Ban giám đốc, tập thể sư phạm cùng học sinh nhà trường đã tự nguyện đóng góp hơn 2 tỉ đồng ủng hộ người nghèo và tiếp sức đồng bào bị thiên tai, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tương thân, tương ái.

Học sinh được phát triển thể chất lành mạnh nhờ có không gian luyện tập thể dục ẢNH: MINH ĐỨC

Chính triết lý giáo dục nhân văn ấy đã tạo dựng được niềm tin vững chắc trong lòng các bậc phụ huynh. Chị Nguyễn Thị Kim Anh, phụ huynh có con lớn đã tốt nghiệp THPT tại trường, chia sẻ: "Điều khiến gia đình tôi an tâm nhất không chỉ là mức học phí phù hợp hay chất lượng dạy và học ổn định, mà chính là cách nhà trường rèn giũa đạo đức, kỹ năng sống cho các con. Việc Trường Bùi Thị Xuân kiên trì bồi đắp tính kỷ luật, tinh thần tự lập và văn hóa ứng xử lành mạnh đã giúp các con có một 'bộ lọc' vững vàng, tự tin hội nhập khi bước ra môi trường đại học rộng lớn".

Chia sẻ về định hướng tương lai, cô Phạm Ngọc Lý, Hiệu trưởng Trường Bùi Thị Xuân khẳng định: "Trong xu thế hội nhập, nhà trường kiên quyết không chạy theo thành tích bề nổi mà đặt trọng tâm tuyệt đối vào việc nâng tầm chất lượng giáo dục thực chất. Chúng tôi xem việc hiện đại hóa CSVC và đổi mới phương pháp giảng dạy là công cụ, còn đích đến cuối cùng là kiến tạo một môi trường giáo dục toàn diện, gắn liền việc truyền thụ tri thức với giáo dục đạo đức và truyền thống. Đó mới chính là hành trang cốt lõi, là bệ phóng vững chắc nhất để các thế hệ học sinh của trường tự tin làm chủ cuộc sống, trở thành những công dân bản lĩnh và vươn xa trong tương lai".