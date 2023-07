Trường Thái Bình Dương (IPS Đồng Nai) là thành viên hội đồng các trường quốc tế CIS

Chứng nhận danh giá cho nhà trường và học sinh

Hội đồng các Trường Quốc tế CIS được thành lập vào với mục tiêu xây dựng một cơ chế đánh giá các trường quốc tế và đảm bảo chất lượng giáo dục của các trường thành viên. Hiện nay, CIS có 1.475 tổ chức giáo dục đại diện cho 121 quốc gia trên toàn thế giới đang là thành viên.

Tham gia tổ chức này, các cơ sở giáo dục sẽ thực hiện quá trình giám định nghiêm ngặt dựa trên khung giám định quốc tế CIS. Các lĩnh vực quan trọng đã được đánh giá bởi nhiều bên, bao gồm định hướng giáo dục của nhà trường, hệ thống kiểm soát và mô hình vận hành bền vững, chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu của thế kỷ 21, tiêu chuẩn học tập chất lượng cao, môi trường học đường đề cao sức khỏe thể chất và tinh thần của học sinh, cơ sở vật chất theo tiêu chuẩn quốc tế, sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường cùng chính sách nhân sự.

Trong quá trình thẩm định, Trường TH-THCS-THPT Thái Bình Dương đã truyền tải được các chương trình và dịch vụ của nhà trường với tầm nhìn quốc tế cùng sự đa dạng văn hóa. Các yếu tố này giúp học sinh trang bị một hộ chiếu công dân toàn cầu, có thể tiến về phía trước với thái độ và sự hiểu biết, tạo bệ phóng vững chắc để học sinh có thể học tập hay làm việc ở bất cứ nơi đâu trên thế giới.

Cùng với chứng nhận từ Hội đồng Khảo thí Cambridge, việc trở thành thành viên CIS mang đến cho Trường Thái Bình Dương thêm nhiều cơ hội khẳng định vị thế, chất lượng đào tạo trên hành trình kiến tạo môi trường học tập hạnh phúc cho các thế hệ công dân toàn cầu.

IPS Đồng Nai tự hào là thành viên Hội đồng các trường Quốc tế CIS.

Tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục toàn cầu

Không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, dịch vụ và cơ sở vật chất phục vụ cho việc học theo tiêu chuẩn của một trường quốc tế, nhiều năm qua, Trường TH-THCS-THPT Thái Bình Dương là ngôi trường song ngữ chất lượng cao, đáng tin cậy tại Đồng Nai.

Nhà trường hiện đào tạo chương trình Quốc tế chuẩn Cambridge từ lớp 1 đến lớp 12. Chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh với 100% giáo viên bản xứ kết hợp với chương trình của Bộ GD-ĐT, học sinh Trường Thái Bình Dương tự tin tham gia kỳ thi của Bộ GD-ĐT cũng như đạt chứng chỉ Cambridge - được công nhận trên 160 quốc gia.

Chương trình Cambridge giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh với 100% giáo viên bản xứ

Bên cạnh đó, để tạo hành trang vững chắc cho các thế hệ công dân toàn cầu có tư duy rộng mở, kiến thức chuyên môn, kỹ năng chuyên gia cùng thái độ tích cực, nhà trường triển khai nhiều chương trình phát triển có bản quyền quốc tế. Điều này không chỉ giúp học sinh có cơ hội phát triển bản thân toàn diện, mà còn có thêm nhiều chứng chỉ quan trọng trên hành trình giáo dục của mình. Có thể kể đến như: chương trình rèn luyện kỹ năng lãnh đạo bản thân Leader in Me (bản quyền Hoa Kỳ), giải thưởng quốc tế "The Duke of Edinburgh's" (bản quyền Anh quốc) trang bị nền tảng kiến thức, thể chất, kỹ năng cho học sinh; CLB MUN - Model United Nation giúp học sinh rèn luyện kỹ năng giao tiếp, tư duy phản biện; sự kiện TEDx Talk theo format quốc tế,…

Các chương trình phát triển bản quyền quốc tế giúp học sinh nâng cao kiến thức, kỹ năng

Đặc biệt, xuyên suốt 3 năm học bậc THPT, học sinh được tham quan, trải nghiệm thực tế tại các trường đại học nổi tiếng để tìm hiểu, định hướng nghề nghiệp. IPS Đồng Nai còn thường xuyên tổ chức các buổi giới thiệu, học tập định hướng cùng các trường Đại học nổi tiếng từ New Zealand, Australia, Hàn Quốc, Đài Loan,... giúp học sinh tìm hiểu các cơ hội học tập, học bổng, trao đổi học sinh; từ đó hiểu rõ và xác định được ngành nghề một cách vững chắc.

Với chương trình học chất lượng, môi trường học chuẩn quốc tế, Trường TH-THCS-THPT Thái Bình Dương chính là "bệ phóng vững vàng" giúp học sinh tự tin trở thành các công dân toàn cầu, là sự lựa chọn đáng tin cậy của phụ huynh.