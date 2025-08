Trưởng thành hơn sau một mùa hè

Nhiều bài học bổ ích trại mùa hè

Chị Nguyễn Ngọc Hà (37 tuổi, ngụ TP.HCM) cho biết tham gia trại mùa hè không chỉ là một kỳ nghỉ mà còn là cơ hội để trẻ rèn luyện kỹ năng sống, xây dựng tình bạn và khám phá tiềm năng bản thân.

Chị Hà thấy các con trưởng thành hơn sau mùa trại ẢNH: AN VY

Chị Hà vẫn còn xúc động khi kể về hành trình tham gia Học kỳ quân đội của cậu con trai, Võ Tấn An và cháu là Nguyễn Thành Đạt, cùng 13 tuổi. Ban đầu, chị quyết định cho hai cậu bé tham gia với mong muốn rèn luyện tính kỷ luật trong môi trường nghiêm khắc. "Nhưng điều tôi bất ngờ nhất là khi đọc lá thư bé An gửi về. Trong thư, con hứa sẽ sống kỷ luật hơn và bày tỏ lòng biết ơn ba mẹ. Tôi rưng rưng khi đọc thư con", chị Hà chia sẻ.

Theo chị Hà, chỉ trong 5 ngày huấn luyện, An và Đạt đã trải qua nhiều thử thách. Cường độ các hoạt động tăng dần, từ sắp xếp nội vụ, sinh hoạt tập thể đến tham gia các bài tập rèn luyện thể chất…, buộc các em phải nỗ lực vượt qua giới hạn bản thân. Đến ngày tổng kết, An thỏ thẻ cảm ơn ba mẹ, da em ngăm đen hơn nhưng ánh mắt tràn đầy tự tin. Cậu bé vốn quen ngủ máy lạnh và chơi điện tử, đã học được cách thích nghi với môi trường mới. "Em thấy bình thường vì đã biết tự xoay xở", An nói.

Sự thay đổi rõ rệt của con trai khiến chị Hà nhận ra rằng trại hè không chỉ dạy kỹ năng mà còn giúp các con trưởng thành về tâm lý và tinh thần.

Nguyễn Minh Quân, học sinh Trường THCS Nguyễn Gia Thiều (TP.HCM), không giấu được niềm vui khi kể về lần đầu tham gia trại hè Thanh Đa. "Em cảm thấy vui, đoàn kết, tự lập và lớn hơn rất nhiều", Quân chia sẻ.

Quân nói trại hè mang đến cho em nhiều kỷ niệm đẹp, từ các trò chơi tập thể đến những buổi sinh hoạt nhóm. Qua đó, Quân học được cách tự giác hoàn thành nhiệm vụ, từ gấp quần áo đến giữ vệ sinh cá nhân, mà không cần ba mẹ nhắc nhở.

Lê Nhật Kiều, học sinh Trường THCS Đặng Thúc Vịnh (TP.HCM), xem trại hè như một phần không thể thiếu mỗi mùa hè. Từ năm lớp 5, Kiều đã háo hức chờ đợi được tham gia. "Em có thêm nhiều bạn, học được kỹ năng sống và xây dựng tình bạn đẹp. Mỗi năm, tụi em lại í ới rủ nhau đi trại", cô nữ sinh lớp 9 kể.

Với Kiều, trại hè là nơi em thể hiện bản thân, từ mạnh dạn tham gia trò chơi đến tự giác làm các công việc cá nhân. Những kỹ năng như làm việc nhóm, giao tiếp và quản lý cảm xúc học được từ trại đã giúp em trưởng thành hơn, sẵn sàng đối mặt với những thử thách ở trường học và cuộc sống.

Thay đổi cuộc đời sau mùa trại

Lê Huỳnh Xuân Nghi và Quách Thị Ngọc Hoa, học sinh Trường THCS Long Hòa (TP.HCM), cũng có những trải nghiệm đáng nhớ tại trại hè.

Minh Quân (bìa phải) cho biết những trải nghiệm tại trại hè giúp em tự tin hơn trong cuộc sống hằng ngày ẢNH: AN VY

Ngọc Hoa kể chị gái mình từng là trại sinh và luôn nói rằng trại hè đã thay đổi cuộc đời chị. Từ một cô bé rụt rè, chị của Hoa trở nên tự tin, thấy cuộc sống ý nghĩa hơn. Lời khuyên của chị đã thôi thúc Hoa tham gia trại mỗi năm. "Tới gần kỳ hè, em rạo rực hỏi ba mẹ đã đăng ký chưa. Em chờ đợi từng ngày, từng giờ để được nhập trại", Hoa chia sẻ.

Qua trại hè, Hoa và Nghi học được kỹ năng giao tiếp, sinh hoạt tập thể, giữ tác phong nhanh nhẹn… Xuân Nghi tâm sự: "Trước đây, em hay ngại ngùng, không dám nói chuyện trước đám đông. Nhưng giờ em tự tin hơn, tự tin tham gia trò chơi mà không sợ bị đánh giá. Sự thay đổi ấy không chỉ giúp em hòa nhập tốt hơn mà còn khiến gia đình em rất vui nữa".

Đặng Anh Khôi, học sinh Trường THPT Bình Phú (TP.HCM), đã có 4 năm tham gia trại hè với những kỷ niệm khó quên. Em cho biết trại hè năm nay dạy em những kỹ năng sống thực tế, từ cách ứng xử, làm việc nhóm đến xây dựng tình bạn. "Tụi em giữ liên lạc trên mạng, hẹn nhau hè năm sau lại đi trại. Ngày chia tay, đứa nào cũng ôm nhau khóc hết nước mắt", Khôi kể.

Với Khôi, tình bạn ấy trở thành động lực để em cố gắng học giỏi với hy vọng ba mẹ sẽ tiếp tục ủng hộ em tham gia trại. Kỹ năng học được từ trại như quản lý thời gian, giải quyết vấn đề… cũng giúp em tự tin hơn trong các hoạt động ở trường.

Chị Phạm Thị Thanh, phụ huynh em Nguyễn Hương Giang, học sinh Trường THCS Quang Trung (TP.HCM), không giấu được niềm tự hào khi thấy các con thay đổi tích cực sau mỗi mùa trại.

Chị Thanh kể nhà chị có hai con đều tham gia trại từ nhỏ. Con trai lớn bắt đầu đi trại từ lớp 4 đến lớp 9, còn Hương Giang nối gót anh từ khi còn tiểu học. "Các con háo hức từ đầu năm, cứ hè là í ới gọi bạn bè trong trại, hỏi nhau đăng ký đi năm nay chưa. Tôi thấy trại hè giúp các cháu phát huy năng khiếu, tự lập và năng động hơn", chị Thanh kể.

Con trai chị đã biết tự giác giặt đồ, nấu cơm và tích cực tham gia phong trào trường lớp chỉ sau một mùa. "Tôi vô cùng bất ngờ khi thấy cháu thay đổi hoàn toàn. Nhờ trại, cháu từ cậu bé rụt rè, trở nên tự tin hơn. Khi con trai vào cấp 3, cháu mới tạm dừng tham gia trong sự tiếc nuối", chị Thanh nói tiếp.

Chị Thanh kể con trai từng làm chủ nhiệm CLB guitar tại Trường THPT Nguyễn Công Trứ (TP.HCM) nhờ sự năng nổ rèn luyện từ trại hè. Đến khi vào đại học, chàng trai vẫn luôn giữ tinh thần nhiệt huyết ấy.

"Còn bé Hương Giang cũng không kém cạnh, tự lập, ăn nói lưu loát và tích cực tham gia các hoạt động ở trường. Trại hè đã giúp các con trưởng thành rõ rệt, từ cách quản lý bản thân đến giao tiếp với mọi người. Nếu phụ huynh nào còn băn khoăn, hãy cứ cho con tham gia để các con trưởng thành hơn. Tuy nhiên, cần chọn trại uy tín, tìm hiểu kỹ thông tin để đảm bảo an toàn", chị Thanh khuyên.

Theo chị Thanh, tình bạn, kỷ niệm và bài học từ trại hè trở thành hành trang quý giá, giúp các học sinh sẵn sàng đối mặt với thử thách trong tương lai. Mỗi mùa hè trôi qua, các em mang về không chỉ nụ cười mà còn sự trưởng thành rõ rệt, khiến cha mẹ rất đỗi tự hào.