Trường THPT 'chơi lớn' mời loạt nghệ sĩ nổi tiếng đón tết cùng học sinh

Những hình ảnh quảng bá nghệ sĩ của chương trình Tuổi Hồng của Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai ẢNH: TUỔI HỒNG MINH KHAI

Tại khu vực trung tâm TP.HCM, chương trình Tuổi Hồng Minh Khai của Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Q.3) tiếp tục tổ chức mùa thứ 29 trong tối nay, 18.1. Đây là đại nhạc hội thường niên của trường này do giáo viên và các thế hệ học sinh tổ chức, thường được tổ chức vào đầu năm để tạo không khí phấn khởi trước tết. Năm nay, chương trình quy tụ nhiều cái tên "hot" như nghệ sĩ hải ngoại Minh Tuyết, ca sĩ Đông Nhi, ca sĩ Vũ. và nhóm nhạc Da LAB...

Võ Hoàng Nguyên (nghệ danh Guen), 21 tuổi, hiện theo học tại Học viện Thiết kế Tokyo ở Nhật Bản, là nghệ sĩ có dịp tham gia trình diễn ở Tuổi Hồng Minh Khai và Xuân Ngất Ngưởng. Nguyên chia sẻ, những đêm nhạc học đường là cơ hội để các nghệ sĩ indie như anh có thể đến gần hơn với khán giả đại chúng. “Tôi rất may mắn khi được gia đình ủng hộ trên con đường nghệ thuật và đang cân nhắc trở về Việt Nam để ứng tuyển vào Nhạc viện TP.HCM”, Nguyên kể.

Poster chương trình Xuân Ngất Ngưởng của Trường THPT Nguyễn Công Trứ ẢNH: ĐOÀN TRƯỜNG THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ

Cũng trong ngày 18.1, Trường THPT Nguyễn Công Trứ ở Q.Gò Vấp tổ chức Xuân Ngất Ngưởng lần thứ 6. Với chủ đề "Bật kiêu hãnh", chương trình đã mời đến nhiều nghệ sĩ có dấu ấn nghệ thuật nổi bật trong năm 2024 như ca sĩ Wren Evans, ca sĩ Hoàng Dũng, ca sĩ Xuân Nghi, rapper Dangrangto, ca sĩ Lemese. Bên cạnh đó, chương trình còn công bố ca khúc "Kiêu Hãnh Ca" được đội ngũ cựu học sinh của trường sáng tác.

Poster chương trình Hội Xuân của Trường THPT Nguyễn Huệ ẢNH: HỘI XUÂN NGUYỄN HUỆ

Còn tại TP.Thủ Đức, Trường THPT Nguyễn Huệ tối nay cũng tổ chức sự kiện Hội Xuân với chủ đề "Vì Sao". Chương trình có sự góp mặt của rapper Binz đình đám cùng những cái tên "gây sốt" không kém cạnh như ban nhạc Chillies, quán quân Rap Việt Double2T, ca sĩ 52Hz, nhóm nhạc The Cassette...

Poster chương trình Hùng Vương Concert của Trường THPT chuyên Hùng Vương ẢNH: HÙNG VƯƠNG CONCERT

Đêm nhạc Hùng Vương Concert của Trường THPT chuyên Hùng Vương ở Bình Dương hôm nay cũng chính thức "sáng đèn" với sự tham gia của không ít cái tên "làm mưa làm gió" trong những năm gần đây như ca sĩ Quân A.P, ca sĩ Amee, ca sĩ Dương Domic, ca sĩ Ngô Lan Hương, nhóm nhạc The Cassette, nhóm nhạc Minh Tốc và Lam... Theo ban tổ chức, đây là năm cuối trường thực hiện chương trình này sau 13 mùa thành công.

Poster chương trình Xuân Yêu Thương của Trường THPT Trần Hưng Đạo ẢNH: ĐOÀN TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO

Ở Q.Gò Vấp, Trường THPT Trần Hưng Đạo cũng rục rịch tổ chức đại nhạc hội tết với tên gọi Xuân Yêu Thương. Sự kiện có đa dạng hoạt động như gian hàng ẩm thực và quà lưu niệm của các lớp, khu vực trò chơi dân gian... và điểm nhấn là đêm nhạc quy tụ nhiều cái tên nổi tiếng giới trẻ như rapper Quang Hùng MasterD, rapper Pháp Kiều, Liu Grace, Vương Bình, Avin Lu,... Xuân Yêu Thương sẽ tổ chức vào ngày 20.1 tới.

Poster chương trình Xuân Yêu Thương của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên quận 12 ẢNH: ĐOÀN TRUNG TÂM GDNN - GDTX QUẬN 12

Trong ngày 20.1, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên quận 12 cũng tổ chức đêm nhạc Xuân Yêu Thương với sự góp mặt của ca sĩ gen Z Doãn Hiếu, rapper Coolkid thuộc nhóm nhạc DG House, rapper Long Lor từng tham gia chương trình Rap Việt đình đám... Trên trang chủ, ban tổ chức giới thiệu đây là chương trình văn nghệ gây quỹ học bổng do Đoàn thanh niên trung tâm này thực hiện.

Những hình ảnh quảng bá nghệ sĩ của chương trình Hội Chợ Dân Gian của Trường THPT Nguyễn Hữu Huân ẢNH: HỘI CHỢ DÂN GIAN NGUYỄN HỮU HUÂN

Tới ngày 22.1, Trường THPT Nguyễn Hữu Huân (TP.Thủ Đức) chính thức khai mạc sự kiện Hội Chợ Dân Gian thường niên, đến nay là lần thứ 25 trường tổ chức. Chương trình sẽ diễn ra từ 14-22 giờ với nhiều hoạt động như vẽ henna, thắt tóc, chơi ô ăn quan, nhảy dây hay trưng bày gian hàng ẩm thực của các lớp. Đến tối, hàng ngàn khán giả sẽ có cơ hội hòa giọng cùng rapper HIEUTHUHAI, cặp đôi âm nhạc 52Hz và RIO...

Những hình ảnh quảng bá nghệ sĩ trong chương trình Cây Mùa Xuân của Trường THPT Phú Nhuận ẢNH: CÂY MÙA XUÂN - THPT PHÚ NHUẬN

Một ngày sau, vào 23.1, Trường THPT Phú Nhuận sẽ tổ chức sự kiện truyền thống Cây Mùa Xuân với sự tham gia của ca sĩ Phương Mỹ Chi, các gương mặt của chương trình Anh Trai Say Hi như Pháp Kiều, JSOL, Captain Boy, nhóm nhạc 7UPPERCUTS...

Những hình ảnh quảng bá nghệ sĩ của chương trình Spring & Share của Trường THPT Nguyễn An Ninh ẢNH: SPRING&SHARE - NGUYỄN AN NINH

Tới giữa tháng 2, Trường THPT Nguyễn An Ninh (Q.10) sẽ tổ chức đêm nhạc hội Spring & Share (tạm dịch: Xuân và chia sẻ). Đến nay, chương trình đã "tung hint" sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ như Thể Thiên - cháu ruột cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, "cặp bài trùng" Obito và Shiki với album Đánh Đổi hay chàng rapper Captain Boy nổi tiếng sau chương trình Anh Trai Say Hi...