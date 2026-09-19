Trường THPT Đồng Hới 60 năm vượt bom đạn, dựng xây truyền thống

Sáng 19.9, Trường THPT Đồng Hới tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập (1966 - 2026), với sự tham dự của bà Phạm Thị Minh Huệ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị; bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị, cùng đại diện các sở, ngành và các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường.

Trường THPT Đồng Hới hôm nay ẢNH: T.L

Tại buổi lễ, thầy Hoàng Văn Hải, Hiệu trưởng Trường THPT Đồng Hới, ôn lại chặng đường 60 năm xây dựng và trưởng thành. Trường được thành lập ngày 20.9.1966 tại Cồn Chùa với 17 cán bộ, giáo viên, do thầy Hoàng Trọng Đóa làm hiệu trưởng. Năm học đầu tiên, 365 học sinh đến trường giữa lúc chiến tranh diễn ra ác liệt.

Ngày 5.1.1967, máy bay Mỹ oanh tạc Cồn Chùa, văn phòng trường bị phá hủy, hầm trú ẩn bị sập, 3 học sinh bị bom vùi. Dù vậy, việc dạy và học vẫn được duy trì. Có thời điểm, thầy trò phải học ban đêm, học sinh đội mũ rơm đến lớp.

Năm học 1970 - 1971, trường chuyển về Cộn. Sau các đợt bom B52 trong học kỳ 2 năm học 1971 - 1972, trường tiếp tục sơ tán qua Mỹ Cương, Trung Nghĩa, Đức Ninh rồi đến xã Quảng Hòa (H.Quảng Trạch cũ). Năm học 1972 - 1973, một phần trường được tách để thành lập Trường cấp 3 Bắc Quảng Ninh. Sau Hiệp định Paris, Trường cấp 3 Đồng Hới trở lại Cộn.

Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị (thứ 2 từ trái qua) thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ GD-ĐT tặng bằng khen cho Trường THPT Đồng Hới ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Lãnh đạo Trường THPT Đồng Hới đón nhận bằng khen của UBND tỉnh Quảng Trị ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Trong những năm đầu, trường là một "địa chỉ đỏ" của giáo dục Quảng Bình cũ. Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng về thăm trường vào các năm 1966 và 1976; năm 1968, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Văn Huyên đến thăm và tặng bằng khen.

Từ năm học 1990 - 1991, cơ sở vật chất nhà trường từng bước được xây dựng khang trang, chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng lên. Năm 2006, trường là đơn vị thứ 2 của tỉnh đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2001 - 2010. Nhân dịp 40 năm thành lập, trường được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi thư khen. Tháng 3.2011, trường được Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Bước vào năm học 2026 - 2027, Trường THPT Đồng Hới tròn 60 tuổi. Gần 25.000 học sinh đã tốt nghiệp, trong đó nhiều người công tác tại các cơ quan Trung ương, địa phương; hàng ngàn người trở thành sĩ quan quân đội, kỹ sư, bác sĩ, giáo viên, công nhân lành nghề.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, tiến sĩ, nhà giáo ưu tú Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị, chúc mừng những thành quả nhà trường đạt được và kỳ vọng các thế hệ thầy, trò tiếp tục phát huy truyền thống, đóng góp cho quê hương, đất nước.

Dịp này, Bộ GD-ĐT và UBND tỉnh Quảng Trị tặng bằng khen cho tập thể Trường THPT Đồng Hới.

Thầy Hoàng Văn Hải, Hiệu trưởng Trường THPT Đồng Hới (thứ 6 từ phải sang) tặng kỷ niệm chương tri ân Giáo sư - Viện sĩ Hoàng Quang Thuận (thứ 7 từ phải sang) vì những đóng góp của ông tại sự kiện ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, ngày 18 - 19.9, nhà trường tổ chức hội trại và chương trình giao lưu văn nghệ "60 năm - Khúc ca hội ngộ", gặp gỡ các thế hệ giáo viên, học sinh, vinh danh các tập thể, cá nhân ủng hộ nhà trường và trao học bổng cho học sinh.

Giáo sư - Viện sĩ Hoàng Quang Thuận trao học bổng cho các em học sinh nghèo học giỏi ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Tại chương trình, Giáo sư - Viện sĩ Hoàng Quang Thuận (cựu học sinh của trường, khóa 1968 - 1971; Viện trưởng Viện công nghệ viễn thông - Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam; Chủ tịch hội đồng sáng lập tổ chức kỷ lục Việt Nam; Ủy viên Hội đồng giáo sư đại học kỷ lục thế giới) đã ủng hộ 100 triệu đồng làm học bổng cho học sinh nghèo học giỏi đang theo học tại trường.