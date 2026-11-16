Trường THPT Hai Bà Trưng - 110 năm hành trình truyền thống và lan tỏa

Cô và trò Trường Đồng Khánh - Hai Bà Trưng, trong một dịp hội ngộ bên mái trường xưa! ẢNH: BÙI NGỌC LONG

Hơn một thế kỷ qua là hành trình bền bỉ của sự nghiệp trồng người, nơi nhiều thế hệ nhà giáo đã tận tụy cống hiến, truyền trao tri thức, vun đắp nhân cách và nuôi dưỡng khát vọng cho các thế hệ học sinh. Từ mái trường này, biết bao thế hệ học trò đã trưởng thành, mang theo hành trang tri thức, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm để đóng góp cho quê hương, đất nước. Nhiều cựu học sinh đã có những đóng góp quan trọng trên các lĩnh vực khoa học, giáo dục, văn hóa, kinh tế và quản lý nhà nước.

Những thành quả đáng tự hào ấy là kết tinh từ tâm huyết, trí tuệ và sự tận tụy của các thế hệ cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên; từ nỗ lực học tập, rèn luyện của bao thế hệ học trò và sự quan tâm, đồng hành của các cấp lãnh đạo, phụ huynh cùng toàn xã hội.

Với những thành tích xuất sắc trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo, Trường THPT Hai Bà Trưng vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều huân chương, danh hiệu và phần thưởng cao quý.

Trường Đồng Khánh - Hai Bà Trưng ẢNH: BÙI NGỌC LONG

Tiếp nối truyền thống vẻ vang, nhà trường hôm nay không ngừng đổi mới, sáng tạo, xây dựng môi trường giáo dục kỷ cương, nhân văn và hiện đại; chú trọng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, khơi dậy khát vọng vươn lên và tinh thần cống hiến. Thế hệ hôm nay quyết tâm gìn giữ những giá trị tốt đẹp đã được vun đắp, viết tiếp những trang truyền thống mới, xứng đáng với niềm tự hào của các thế hệ đi trước.

Thầy Lê Triều Sơn, Hiệu trưởng Trường THPT Hai Bà Trưng cho biết, "được sự nhất trí của các cấp lãnh đạo và đáp ứng nguyện vọng của các thế hệ nhà giáo, cựu học sinh và học sinh, Trường THPT Hai Bà Trưng long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm thành lập trường (1917-2027) vào ngày 5 và 6.3.2027.

Với chủ đề "Hội ngộ - Tri ân - Lan tỏa", đây là dịp để các thế hệ thầy và trò trở về mái trường thân yêu, gặp lại thầy cô, bạn bè, cùng ôn lại những năm tháng thanh xuân tươi đẹp và những dấu ấn đáng tự hào.

Cô và trò Trường Đồng Khánh - Hai Bà Trưng, trong một dịp hội ngộ bên mái trường xưa! ẢNH: BÙI NGỌC LONG

Nhân dịp trọng đại này, nhà trường trân trọng mong nhận được sự quan tâm, đồng hành và sẻ chia của quý cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, các thế hệ nhà giáo, cựu học sinh, quý phụ huynh và học sinh. Mỗi tình cảm, mỗi nghĩa cử đóng góp, dù bằng vật chất hay tinh thần, đều là nguồn động viên quý báu, góp phần làm nên thành công và ý nghĩa của ngày hội lớn, đồng thời tiếp tục lan tỏa những giá trị truyền thống tốt đẹp của nhà trường.

110 năm - một hành trình, nhiều thế hệ, một niềm tự hào.

Trường THPT Hai Bà Trưng trân trọng kính mời và hân hạnh được đón tiếp quý vị trở về hội ngộ dưới mái trường thân yêu!"

Xin trân trọng cảm ơn!