Trường THPT Ngô Quyền: Nửa thế kỷ bền bỉ gieo mầm tri thức

Tập thể Trường THPT Ngô Quyền chung sức xây dựng, tự tin hướng đến tương lai ẢNH: NGỌC HÂN

Dấu ấn hiếu học

Năm 1975, ngay sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, Trường Bổ túc văn hóa cán bộ tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng ra đời, khai giảng năm học đầu tiên trong điều kiện muôn vàn khó khăn. Ngày ấy, lớp học đơn sơ, học viên nhiều lứa tuổi, có người vừa rời chiến trường, áo lính còn vương mùi khói súng đã vội vàng trở lại ghế nhà trường.

Trải qua từng giai đoạn, trường mang nhiều tên gọi khác nhau, từ Trường Phổ thông Lao động số 1, Bổ túc văn hóa Trung học, phân hiệu 2 Hoàng Hoa Thám đến PTTH bán công Ngô Quyền. Đến năm 2008, ngôi trường chính thức mang tên Trường THPT Ngô Quyền (địa chỉ số 57 Phạm Cự Lượng, P.An Hải, TP.Đà Nẵng), tên gọi gắn liền với vị anh hùng dân tộc làm nên chiến công Bạch Đằng hiển hách.

"Trải qua nhiều lần thay đổi tên gọi, nhưng sứ mệnh gieo mầm tri thức, chắp cánh ước mơ cho các thế hệ học trò vẫn luôn được thầy và trò nhà trường gìn giữ, tiếp nối. Nửa thế kỷ trôi qua, mái trường THPT Ngô Quyền không chỉ lưu giữ ký ức tuổi trẻ mà còn trở thành niềm tự hào sâu nặng của bao thế hệ thầy trò", thầy Đặng Công Vĩnh, Hiệu trưởng Trường THPT Ngô Quyền, xúc động chia sẻ.

Niềm tin vào tương lai

Từ mái trường còn nhiều thiếu thốn thuở ban đầu, đến nay Trường THPT Ngô Quyền đã trở thành địa chỉ giáo dục uy tín, nơi chất lượng toàn diện ngày càng nâng cao. Tỉ lệ tốt nghiệp và đỗ đại học tăng đều qua từng năm. Những mùa thi học sinh giỏi, học sinh năng khiếu, thành tích của nhà trường luôn được nhắc đến với niềm tự hào.

Riêng năm học 2024-2025, học sinh của trường đã đoạt giải nhất cuộc thi An toàn giao thông, giải nhì cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp thành phố, 81 giải trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp thành phố (trong đó có 7 giải nhất), đoạt 6 huy chương tại kỳ thi Olympic 30/4 tổ chức tại TP.HCM... Những con số biết nói này là minh chứng rõ rệt cho nỗ lực không ngừng của thầy và trò, đồng thời là món quà ý nghĩa trong dịp kỷ niệm 50 năm thành lập trường.

Trong hành trình phát triển, nhà trường nhiều lần được công nhận "Tập thể lao động xuất sắc". Năm 2020, trường được Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng tặng bằng khen vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. Đặc biệt, trong dịp kỷ niệm 50 năm thành lập, Trường THPT Ngô Quyền tiếp tục vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, ghi nhận chặng đường nửa thế kỷ xây dựng và phát triển.

Trong kỷ nguyên số, nhà trường cũng đang từng bước chuyển mình. Với định hướng xây dựng "trường học thông minh", thầy và trò Trường THPT Ngô Quyền lấy người học làm trung tâm, lấy chất lượng giáo dục làm cốt lõi, khuyến khích học sinh tự tin, sáng tạo, sẵn sàng hội nhập. Nhà trường hướng tới môi trường giáo dục hiện đại, nhân văn, nơi mỗi học sinh được thắp lửa ước mơ và phát huy năng lực bản thân.

Kỷ niệm 50 năm thành lập là cột mốc để nhớ về nguồn cội, tri ân những đóng góp thầm lặng của thầy cô và học trò, cũng là lời cam kết vững vàng Trường THPT Ngô Quyền tiếp tục viết nên những trang mới đầy tự hào và lan tỏa giá trị. "Trong hành trình mới, toàn thể thầy và trò Trường THPT Ngô Quyền sẽ cùng nhau chung sức xây dựng môi trường học tập hiện đại, nhân văn, lấy chất lượng giáo dục làm nền tảng. Với tinh thần đoàn kết, khát vọng cống hiến và đổi mới, chúng tôi tin tưởng nhà trường sẽ tiếp tục khẳng định vị thế, vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên số", thầy hiệu trưởng Đặng Công Vĩnh nhấn mạnh.