Trường THPT Xuân Lộc (Đồng Nai): Hành trình 40 năm giữ lửa tri thức

40 năm dấu ấn tự hào

Trên mảnh đất Xuân Lộc giàu truyền thống cách mạng và hiếu học, ngày 23.12.1985, Trường THPT Xuân Lộc chính thức được thành lập.

Logo 40 năm THPT Xuân Lộc - Ý tưởng đoạt giải nhất cuộc thi thiết kế logo do nhà trường phát động ẢNH: THÙY DƯƠNG

Từ những ngày đầu còn đơn sơ, nhưng mái trường đã trở thành nơi chắp cánh ước mơ cho biết bao thế hệ học trò. 40 năm qua, Trường THPT Xuân Lộc đã viết nên câu chuyện về nghị lực, trí tuệ và niềm tin, câu chuyện được nối dài bằng mồ hôi, công sức của biết bao thế hệ thầy và trò, bằng tình yêu thương của phụ huynh và sự tin tưởng, kỳ vọng của xã hội.

Trong hành trình 40 năm xây dựng trưởng thành, một số dấu ấn tự hào có thể kể đến: Năm 2009, nhà trường vinh dự được công nhận đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2001 - 2010. Năm 2021, nhà trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức 2 giai đoạn 2021 - 2026.

Những vị "thuyền trưởng" qua các thời kỳ, từ thầy Hoàng Văn Trọng, thầy Nguyễn Ngọc Hiệp, thầy Trần Đình Vinh, cô Trần Thị Kim Tân, thầy Hồ Văn Sinh và đến nay là thầy hiệu trưởng Kiều Mạnh Hà đã cùng tập thể Ban giám hiệu và đội ngũ cán bộ, giáo viên đã và đang viết tiếp câu chuyện thành công, mở ra những chân trời mới trong kỷ nguyên số hóa và hội nhập.

300 học sinh đồng diễn chào mừng 40 năm thành lập trường ẢNH: THÙY DƯƠNG

Cũng từ mái trường này, biết bao thế hệ học sinh đã trưởng thành, đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng quê hương, đất nước. Điều đặc biệt, có 42 "mầm xanh" đã tự nguyện trở về dưới mái trường Xuân Lộc, nối nghiệp thầy cô, tiếp tục giữ lửa và truyền lửa tri thức cho lớp lớp đàn em.

Tiếp tục khẳng định vị thế lá cờ đầu

Năm học 2025 - 2026, Trường THPT Xuân Lộc có 10 tổ bộ môn với 108 cán bộ, giáo viên, nhân viên (3 cán bộ quản lý, 95 giáo viên và 10 nhân viên). Tập thể nhà trường được Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Nai xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (năm học 2024 - 2025). 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (trong đó có 23 giáo viên, nhân viên được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ). Có 11 tập thể (1 của trường và 10 tổ) được đề nghị Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Nai công nhận là tập thể lao động tiên tiến. Có 26 cá nhân được đề nghị tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, 4 cá nhân được đề nghị tặng bằng khen của UBND tỉnh và 1 cá nhân được đề nghị tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.

Tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường năm học 2025 - 2026 ẢNH: THÙY DƯƠNG

Trong năm học 2024 - 2025, có 11 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia viết sáng kiến, trong đó có 9 sáng kiến được Hội đồng đánh giá công nhận sáng kiến cấp trường. 2 đề tài nghiên cứu khoa học của học sinh được chọn dự thi cấp tỉnh và đạt 1 giải ba.

Năm học 2025 - 2026, Trường THPT Xuân Lộc có hơn 1.800 học sinh. Các em học sinh giỏi cấp tỉnh liên tục đạt giải cao, góp phần khẳng định vị trí của trường trong bảng vàng thành tích của ngành GD-ĐT tỉnh Đồng Nai.

Cụ thể: Học sinh tốt toàn diện có 576/1.832 em, chiếm tỉ lệ 31.44%; khá 875/1832 (47,76%). Có 1 học sinh đạt giải khuyết khích môn Vật lý cấp quốc gia; 69 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh (3 giải nhất, 14 giải nhì, 25 giải ba, 27 giải khuyến khích). Nhiều học sinh của trường đạt giải cao tại các kỳ thi Olympic Tin học, tiếng Anh, Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, cấp quốc gia.

Đặc biệt, Trường THPT Xuân Lộc là một trong 149 trường THPT trên cả nước được xét tuyển học bạ vào Đại học Quốc gia TP.HCM. Nhiều năm liền, Trường THPT Xuân Lộc luôn nằm trong nhóm dẫn đầu của tỉnh Đồng Nai về tỷ lệ tốt nghiệp THPT.