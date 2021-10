Trường tiểu học đầu tiên ở TP.HCM dự kiến cho học sinh đi học lại từ 11.10

Ngày 7.10, theo thông tin của Sở GD-ĐT TP.HCM thì Trường tiểu học Thạnh An (huyện Cần Giờ) đang chuẩn bị cơ sở vật chất để đón học sinh quay lại trường theo Phương án 280/PA-THAT. Trường sẽ được đón học sinh trở lại trường nếu đáp ứng đủ các tiêu chí an toàn trường học.

Cụ thể, từ ngày 11.10 học sinh khối 1 và 2 trường này(với tổng 112 học sinh) sẽ đến trường học trực tiếp một buổi. Nhà trường đã tổ chức phun khử khuẩn toàn trường, lau chùi bàn ghế, đồ dùng dạy học, sắp xếp bàn ghế đảm bảo giãn cách.

Trường cũng đã cho sửa chữa những hạng mục nhỏ, nhà vệ sinh, chống mối mọt; rà soát, bổ sung các thiết bị y tế thiết yếu phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19; sắp xếp thiết bị dạy học theo chương trình phổ thông 2018; sắp xếp, giăng dây phân luồng lối di chuyển khi học sinh đến trường.

Phòng GD và ĐT huyện Cần Giờ cũng chủ động xây dựng kế hoạch tham mưu và đề xuất với UBND huyện về các phương án, cách thức tổ chức dạy học trực tiếp khi học sinh trở lại trường trong thời gian sắp tới.

Đây là trường tiểu học đầu tiên ở TP.HCM cho học sinh đi học trở lại. Trước đó, huyện Cần Giờ đã đề xuất với UBND TP.HCM và Sở GD-ĐT về phương án thí điểm cho học sinh ở xã đảo Thạnh An đi học trở lại sau ngày 11.10. Do đó, ngoài trường tiểu học này thì Trường THCS-THPT Thạnh An cũng sẽ đón học sinh đi học trở lại vào đầu tuần tới.





Cụ thể, theo đề nghị của huyện Cần Giờ thì trước mắt, các trường sẽ cho 5 khối lớp đi học trước gồm: lớp 1, 2, 6, 9 và lớp 12 với tổng số lượng là 242 học sinh và khoảng 60 giáo viên.

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, Sở GD-ĐT đã có đi kiểm tra, nắm tình hình và yêu cầu xử lý, khắc phục thêm một số tiêu chí để đảm bảo an toàn khi học sinh quay trở lại trường học.

Còn riêng với học sinh toàn thành phố, dự kiến đến tháng 1.2022 các em sẽ được quay trở lại trường để học trực tiếp.