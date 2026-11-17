Không chỉ sở hữu quy mô đào tạo ấn tượng, nhà trường còn tối ưu hóa chi phí cho phụ huynh bằng mức thu học phí rất "nhẹ nhàng": lớp 1 là 950.000 đồng/tháng; lớp 6 là 1,2 triệu đồng/tháng và lớp 10 là 1,3 triệu đồng/tháng. Sự kết hợp hài hòa giữa chất lượng đào tạo vượt trội và mức học phí hợp lý đã đưa Trường TH, THCS, THPT Trần Đại Nghĩa (Đồng Nai) trở thành lựa chọn giáo dục tin cậy của nhiều phụ huynh học sinh.

Những "con số biết nói"

Khen thưởng HS giỏi cấp tỉnh ẢNH: HIẾU VŨ

Năm học 2025 - 2026 vừa qua, nhà trường đã gặt hái những "trái ngọt" với những kết quả ấn tượng. Đội tuyển HS giỏi khối THPT đã mang về 87 giải cấp tỉnh (6 giải Nhất, 22 giải Nhì, 34 giải Ba, 25 giải Khuyến khích), tăng 21 giải so với năm học trước và lọt top 5 toàn tỉnh. Sức bật trí tuệ của HS còn được minh chứng qua 3 huy chương Đồng kỳ thi Olympic truyền thống 30.4, 105 giải VioEdu cấp tỉnh, cùng 101 giải IOE (97 giải cấp tỉnh, 4 giải quốc gia).

Đặc biệt, ở kỳ thi chuyển cấp, 24 HS lớp 9 đã trúng tuyển vào Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, trong đó có 1 thủ khoa chuyên Toán và 1 á khoa chuyên Văn; đồng thời ghi nhận 1 thủ khoa đầu vào Trường THPT Trấn Biên. Đối với khối 12, nhà trường tiếp tục giữ vững tỷ lệ 100% HS đỗ tốt nghiệp THPT, 98% đủ điểm xét tuyển ĐH.

Chiến lược hội nhập và ứng dụng công nghệ

Bước sang năm học 2026 - 2027, nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, chú trọng phát triển năng lực ngoại ngữ cho HS thông qua lớp tiếng Trung giao tiếp, luyện thi IELTS và dạy chương trình song ngữ Việt - Anh ở môn Toán, KHTN.

Lãnh đạo nhà trường trao tặng học bổng toàn phần cho học sinh ẢNH: HIẾU VŨ

Nhà trường đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ bằng việc tổ chức ôn tập trên nền tảng Classroom, kết hợp kiểm tra tập trung hằng tuần để đánh giá năng lực người học. Bên cạnh đó, các lớp bồi dưỡng HS giỏi, luyện thi đánh giá năng lực hay các lớp phụ đạo... đều được tổ chức bài bản với sự quan tâm sát sao của BGH nhà trường.

Giữa môi trường chú trọng "kết quả thực chất" và coi trọng tính kỷ luật thì tính nhân văn cũng luôn được HĐQT và BGH nhà trường đề cao. Nhà trường đã xây dựng quỹ "Học bổng Trường Trần Đại Nghĩa". Những HS xuất sắc, đạt giải Olympic truyền thống 30.4 được miễn 100% học phí. HS giỏi cấp tỉnh được giảm từ 10% đến 100% học phí.

Sức mạnh thực sự làm nên diện mạo của Trường TH, THCS, THPT Trần Đại Nghĩa hôm nay chính là nhờ khối đại đoàn kết, chung một nhịp đập của hơn 400 CB, GV và nhân viên nhà trường.

Giữa đại dương tri thức, Trường TH, THCS, THPT Trần Đại Nghĩa tựa như một con tàu đang kiêu hãnh rẽ sóng vươn xa. Sự hòa quyện giữa cái "tầm" của người lãnh đạo và cái "tâm" của một tập thể sư phạm đoàn kết đã thắp lên ngọn lửa giáo dục ấm áp. Ngọn lửa ấy cũng là lời khẳng định: Trường Trần Đại Nghĩa không chỉ là nơi ươm mầm tri thức mà còn là bến đỗ bình yên, là nơi hiện thực hóa ước mơ của bao thế hệ học trò.