Trương Trí Lâm: Không ai hơn tôi khoản sợ vợ

Vợ chồng Trương Trí Lâm - Viên Vịnh Nghi ẢNH: WEIBO NV

Theo HK News, xuất hiện trong chương trình Hello Saturday mới đây, Trương Trí Lâm khiến mọi người bật cười khi tuyên bố: "Tôi là người sợ vợ nhất ở đây. Không ai hơn tôi về khoản sợ vợ". Khi được hỏi sợ Viên Vịnh Nghi đến mức độ nào, tài tử 54 tuổi trả lời không chút do dự: "Cô ấy chỉ cần đếm 1, 2, 3 và tôi thường làm theo yêu cầu khi cô ấy mới đếm đến 1". Sao phim Đường về hạnh phúc cũng nói thêm rằng bà xã của mình có cách quản lý gia đình như "huấn luyện quân sự". Nghệ sĩ Hồng Kông nói thêm: "Đó không phải là sự sợ hãi, đó là biểu hiện của sự tôn trọng và yêu thương".

Trong quá khứ, Trương Trí Lâm từng chia sẻ nỗi sợ lớn nhất của bản thân là sợ Viên Vịnh Nghi không đủ tiền tiêu. Anh cho biết vợ rất thích mua sắm còn bản thân luôn ủng hộ bà xã theo đuổi sở thích riêng và không ngại vung tiền cho điều đó. Ngay cả khi Ngô Trấn Vũ đùa rằng Trương Trí Lâm "đã làm việc tốt cho thế giới khi lấy Viên Vịnh Nghi", tài tử 7X chỉ cười trừ và bênh vực vợ.

Trương Trí Lâm không ngại mang tiếng 'sợ vợ'

Tài tử Hồng Kông để vợ làm những gì mình thích, không ngại bị gọi là kẻ sợ vợ ẢNH: WEIBO NV

Bên cạnh đó, tài tử phim Anh hùng xạ điêu chia sẻ khi nảy sinh mâu thuẫn, anh và vợ chọn cách cùng nhau giải quyết. Năm ngoái, cả hai bất đồng ý kiến khi bàn về chuyện thực tập của con trai Trương Mộ Đồng. Viên Vịnh Nghi muốn con trai tập trung vào việc học trong khi Trương Trí Lâm ủng hộ việc con trai được học hỏi, tích lũy kinh nghiệm thông qua trải nghiệm thực tế. Cuối cùng, họ chọn tôn trọng quyết định, lựa chọn của con trai và dành thời gian để chia sẻ, thấu hiểu suy nghĩ, quan điểm của nhau. Hiện người con duy nhất của cặp đôi đang du học, làm quen với cuộc sống tự lập.

Hơn 24 năm về chung nhà, Trương Trí Lâm không ngại khi bị truyền thông, công chúng gắn mác "sợ vợ". Tài tử đón nhận "danh xưng" này một cách vui vẻ và giải thích: "Khi bạn quan tâm, yêu thương ai đó, bạn sẽ không tranh cãi đúng sai".

Về phần Viên Vịnh Nghi, Hoa hậu Hồng Kông 1990 từng chia sẻ điều cô thích ở bạn đời: "Thứ nhất, anh ấy có văn hóa và đọc sách rất nhiều, vì vậy chúng tôi có nhiều thứ để nói với nhau. Thứ hai, anh ấy rất điềm tĩnh, đó là một sự cân bằng tuyệt vời đối với một người dễ bị kích động như tôi. Anh ấy giúp tôi bình tĩnh lại. Thứ ba, chúng tôi sẽ không bên nhau suốt bao năm qua nếu không có khiếu hài hước của anh ấy. Ngay cả đến bây giờ, chúng tôi vẫn thường nói về những điều ngớ ngẩn và cười đùa cùng nhau".

Cặp đôi khiến công chúng ngưỡng mộ với cuộc hôn nhân hạnh phúc ẢNH: WEIBO NV

Trương Trí Lâm - Viên Vịnh Nghi là một trong những cặp vợ chồng chuẩn mực của làng giải trí Hồng Kông. Họ kết hôn hồi 2001 và đón con trai Trương Mộ Đồng vào năm 2006.

Bên cạnh hôn nhân đáng ngưỡng mộ, cả hai đều có sự nghiệp riêng thành công. Viên Vịnh Nghi đăng quang Hoa hậu Hồng Kông 1990 rồi theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, nổi tiếng qua nhiều bộ phim: Hoa Mộc Lan, Tiếu ngạo giang hồ (bản 2000), Tân Sở Lưu Hương, Phú quý môn, Kim chi ngọc diệp, Tuyệt đại song kiêu, Quốc sản 007… Trong khi đó, Trương Trí Lâm là ca sĩ, diễn viên nổi tiếng tại xứ cảng thơm. Ngôi sao 54 tuổi được nhiều khán giả yêu mến qua các bộ phim: Anh hùng xạ điêu (bản 1994, vai Quách Tĩnh), Đường về hạnh phúc, Thiên địa nam nhi, Lục Tiểu Phụng truyền kỳ, Bao la vùng trời 2…

Hiện cặp đôi vẫn tích cực hoạt động giải trí, tham gia nhiều chương trình thực tế, đắt show quảng cáo, sự kiện.