Trường tư thục tại Đồng Nai đạt 100% tốt nghiệp và có thủ khoa cấp thành phố

Ngôi trường này không chỉ bảo toàn mạch 100% học sinh đỗ tốt nghiệp năm thứ 6 liên tiếp, mà còn là nơi nuôi dưỡng tân thủ khoa của thành phố Đồng Nai: em Lê Hoàng Nam, học sinh lớp SACEi 12C1.

Duy trì phong độ ổn định suốt 6 mùa thi liên tục

Theo số liệu ghi nhận từ kỳ thi năm nay, tập thể học sinh thế hệ 2K8 của Trường Song ngữ Á Châu đã hoàn thành mục tiêu với tỷ lệ tốt nghiệp đạt tuyệt đối 100%. Đáng chú ý, đây đã là năm thứ 06 liên tiếp ngôi trường này giữ vững mạch thành tích toàn diện này.

Tân thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 của thành phố Đồng Nai - Lê Hoàng Nam

Đối với một cơ sở giáo dục song ngữ, việc duy trì một mặt bằng chất lượng đồng đều và ổn định qua nhiều năm liên tiếp được giới chuyên môn đánh giá là kết quả của một chiến lược đào tạo bài bản. Đại diện Ban giám hiệu nhà trường chia sẻ, thành công này không đến từ sự ngẫu nhiên mà là kết quả từ sự nỗ lực kiên trì của học sinh, năng lực chuyên môn của đội ngũ sư phạm và sự đồng hành chặt chẽ từ phía gia đình trong suốt lộ trình 12 năm học phổ thông.

Lộ trình quốc tế SACEi: Bệ phóng tư duy của tân thủ khoa

Dấu son đậm nét nhất trong mùa thi năm nay của Trường TH-THCS-THPT Song ngữ Á Châu chính là thành tích của em Lê Hoàng Nam, học sinh lớp SACEi 12C1. Với tổng 37 điểm, Hoàng Nam đã xuất sắc vượt qua nhiều thí sinh trường chuyên và công lập trọng điểm để trở thành thủ khoa thành phố Đồng Nai tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Tìm hiểu sâu hơn về quá trình học tập của tân thủ khoa, được biết Lê Hoàng Nam là học sinh theo học chương trình Trung học bang Nam Úc (SACE International – SACEi) được triển khai trực tiếp tại trường. Việc tiếp cận với một chương trình chuẩn quốc tế ngay từ bậc phổ thông được xem là yếu tố cốt lõi giúp học sinh này định hình tư duy học thuật khác biệt.

Học sinh Lê Hoàng Nam trong Lễ tri ân và ra trường khối 12 năm 2025 - 2026

Nhiều giáo viên theo sát Nam nhận định, chương trình SACEi không chỉ rèn luyện cho học sinh năng lực sử dụng tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ nhất, mà quan trọng hơn là trang bị tư duy phản biện, kỹ năng nghiên cứu độc lập và năng lực giải quyết vấn đề. Chính không gian giáo dục mở và mang tính khai phóng này đã giúp Lê Hoàng Nam chủ động làm chủ kiến thức, không bị gò bó bởi các lối mòn học thuật thông thường, từ đó tự tin đạt điểm số tối ưu trong một kỳ thi mang tính phân hóa cao.

Xu hướng khẳng định chất lượng của khối trường song ngữ

Thành công của tập thể học sinh 2K8 và cá nhân thủ khoa Lê Hoàng Nam tại Trường TH-THCS-THPT Song ngữ Á Châu một lần nữa phản ánh xu hướng phát triển mới của ngành giáo dục. Các trường tư thục chất lượng cao và trường song ngữ thành viên của các hệ thống lớn như Hệ thống giáo dục Á Châu (ABC EDU) hiện nay không chỉ dừng lại ở việc hoàn thành tốt chương trình đại trà, mà đã bắt đầu ghi dấu ấn mạnh mẽ ở mảng giáo dục mũi nhọn.

Hs Lê Hoàng Nam cùng gia đình trong Lễ vinh danh học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia năm học 2025 - 2026

Việc kết hợp hài hòa giữa khung chương trình phổ thông quốc gia của Bộ GD-ĐT và các chương trình chuẩn quốc tế như Cambridge hay SACEi đang mở ra những hướng đi hiệu quả. Mô hình này không chỉ giúp học sinh vững vàng về kiến thức nền tảng trong nước mà còn sẵn sàng các kỹ năng hội nhập, tạo tiền đề vững chắc để các em bước vào các giảng đường đại học danh giá hoặc du học trong tương lai.