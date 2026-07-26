Trường từng có điểm chuẩn tăng sốc 8,5 điểm, năm nay thí sinh đăng ký ra sao?

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm nay ảnhh: nhật thịnh

Chia sẻ với phóng viên Báo Thanh Niên, thạc sĩ Nguyễn Thanh Tùng, Phó trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Văn hóa TP.HCM, cho biết ghi nhận từ hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT năm nay có gần 13.000 thí sinh đăng ký xét tuyển, tăng mạnh so với năm ngoái.

Năm 2025, điểm chuẩn xét điểm thi tốt nghiệp THPT các ngành của trường đều ở mức cao, thấp nhất là ngành quản lý văn hóa chuyên ngành tổ chức, dàn dựng chương trình văn hóa nghệ thuật với 24,1 điểm. Nhiều ngành và chuyên ngành ở mức từ 26 trở lên gồm: quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành chuyên ngành quản trị lữ hành, quản lý văn hóa chuyên ngành tổ chức sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch với 26,55 điểm; du lịch 26 điểm... Đáng chú ý, ngành văn hóa học chuyên ngành truyền thông văn hóa lấy với 26,75 điểm.

Với phương thức xét điểm học tập THPT, năm ngoái nhiều ngành điểm chuẩn từ 27 trở lên như: quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành chuyên ngành quản trị lữ hành, du lịch; văn hóa học chuyên ngành truyền thông văn hóa...

Trước đó, năm 2024 điểm chuẩn nhiều ngành của trường tăng mạnh so với năm 2023. Ở phương thức xét học bạ, điểm chuẩn dao động từ 24,8 đến 27,5 điểm. Ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm chuẩn nhiều ngành ở mức từ 27 trở lên theo tổ hợp 3 môn, như: truyền thông văn hóa có điểm chuẩn cao nhất lấy 27,85 điểm; du lịch 27,25 điểm; quản trị du lịch và dịch vụ lữ hành chuyên ngành quản trị lữ hành lấy 27 điểm… So với năm 2023, điểm chuẩn nhiều ngành năm 2024 tăng "sốc" như: ngành thông tin thư viện tăng 8 điểm; ngành bảo tàng học tăng 8,5 điểm...

Năm 2026, Trường ĐH Văn hóa TP.HCM tuyển sinh dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm học tập THPT theo 6 học kỳ, kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc kết quả học tập THPT với điểm thi năng khiếu. Ngưỡng điểm sàn nhận hồ sơ từ mức 15 (riêng các môn năng khiếu đạt từ 6 trở lên).