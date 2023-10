'Trương Vô Kỵ' Ngô Khải Hoa trở lại TVB

Ngô Khải Hoa gây chú ý khi trở lại TVB đóng phim sau gần 8 năm HK01

Theo On.cc, Ngô Khải Hoa vừa nhận lời tham gia dự án mới của TVB có tựa đề tạm thời The Sins of Wrongdoing. Phim do Vương Tâm Úy sản xuất và sẽ khởi quay trong tháng 11 tới. Trong tác phẩm mới, tài tử 59 tuổi khoác lại chiếc áo blouse trắng, tiếp tục vào vai một bác sĩ. The Sins of Wrongdoing dựa trên những vụ án có thật, gồm 6 câu chuyện ngắn và kéo dài 25 tập. Ngoài vai chính giao cho tài tử họ Ngô, phim có sự tham gia của Đới Tổ Nghi, Du Gia Hân (đóng vai con gái ông) và diễn viên người Đức gốc Hoa Bối An Kỳ (đóng vai vợ ông).



Nhắc đến vai diễn sắp tới, Ngô Khải Hoa chia sẻ: "Tôi sẽ ở lại Hồng Kông trong khoảng 1 tháng để quay phim. Đã nhiều năm kể từ khi tôi làm việc với TVB. Dự án lần này không phải phim về lĩnh vực y khoa tuy nhân vật của tôi là một bác sĩ". Khi được hỏi ông có phiền khi đóng vai cha hai nữ diễn viên ở độ tuổi 20 hay không, tài tử cười: "Năm tới tôi sẽ bước sang tuổi 60. Việc có con gái lớn đã ngoài 20 không phải là vấn đề gì. Với cả, nhiều ông bố ngày nay trông rất trẻ so với tuổi thật".

Tài tử 59 tuổi được TVB kỳ vọng sẽ đem lại sức hút cho phim mới của nhà đài WEIBO NV

Sự trở lại của Ngô Khải Hoa với dự án mới của TVB nhận được sự chú ý của khán giả Hồng Kông. Những năm qua, sao phim Bàn tay nhân ái chuyển hướng sự nghiệp sang thị trường đại lục. Bộ phim gần đây nhất mà ông hợp tác với TVB là Định mệnh, phát sóng năm 2016. Cùng với đó, dự án lần này đánh dấu màn tái hợp của nam diễn viên kỳ cựu với nhà làm phim Vương Tâm Úy sau 21 năm.

Việc mời Ngô Khải Hoa trở lại TVB đóng phim được xem là một trong những nỗ lực của TVB trong việc cứu vãn mức rating trong bối cảnh tỷ suất người xem ngày một sụt giảm những năm gần đây. TVB ngỏ lời mời những ngôi sao từng nổi đình đám với các dự án cũ để thu hút sự chú ý của khán giả Hồng Kông đồng thời mở rộng tầm ảnh hưởng đến đại lục. Trước Ngô Khải Hoa, TVB từng chiêu mộ nhiều tên tuổi cũ như Âu Dương Chấn Hoa, Tuyên Huyên, Chung Gia Hân… tham gia những dự án mới. Gần đây hơn, Xa Thi Mạn cũng được nhà đài này mời trở lại góp mặt trong dự án The Queen of News.

Ngô Khải Hoa từng nổi đình đám với vai bác sĩ Trình Chí Mỹ trong loạt phim Bàn tay nhân ái ra mắt cuối thập niên 1990, đầu 2000 TVB

Ngô Khải Hoa sinh năm 1964, từng là một trong những nam diễn viên hàng đầu TVB vào giữa thập niên 1990, đầu 2000. Nghệ sĩ kỳ cựu ghi dấu ấn qua các bộ phim từ điện ảnh đến truyền hình: Bùng nổ, Hồ sơ công lý 5, Ỷ thiên đồ long ký (bản 2000, vai Trương Vô Kỵ), Hán sở tranh hùng, Quan xẩm lốc cốc, Sứ mệnh 36 giờ 2… với những vai diễn chính diện lẫn phản diện. Đặc biệt, tên tuổi của Ngô Khải Hoa gắn liền với vai bác sĩ Trình Chí Mỹ trong loạt phim TVB Bàn tay nhân ái. Những năm qua, Ngô Khải Hoa ít hoạt động nghệ thuật ở Hồng Kông mà chuyển hướng sang thị trường đại lục nhưng không tạo được nhiều đột phá. Ở tuổi U.60, tài tử hài lòng với cuộc sống độc thân sau khi trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ.