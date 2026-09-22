Trường Y Dược - Đại học Đà Nẵng hướng tới bước chuyển mới ở tuổi 20

Trường Y Dược - ĐH Đà Nẵng vinh danh các Tân thủ khoa khóa tuyển sinh năm 2026

Năm học 2026 - 2027, nhà trường tuyển 730 sinh viên đại học chính quy ở 7 ngành gồm: Y khoa, Răng - Hàm - Mặt, Dược học, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Hóa dược và Tâm lý học (định hướng lâm sàng). Ở bậc sau đại học, năm 2026, trường tuyển 23 học viên 2 chuyên ngành Ngoại khoa và Nội khoa, đạt 100% chỉ tiêu tuyển sinh.

Với sứ mạng đào tạo nhân lực y tế trình độ đại học, sau đại học; nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, Trường Y Dược - ĐH Đà Nẵng hướng đến mô hình đại học theo hướng nghiên cứu, đáp ứng nhu cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Nhà trường lấy "Nhân bản - Tự chủ - Chính trực" làm triết lý giáo dục, đẩy mạnh nghiên cứu, đổi mới đào tạo và hợp tác quốc tế; 100% chương trình đại học đủ điều kiện đã được kiểm định đánh giá ngoài.

Hướng tới dấu mốc 20 năm thành lập, Trường Y Dược - ĐH Đà Nẵng đặt mục tiêu tiếp tục phát triển và hướng đến thành lập Trường ĐH Y Dược thuộc ĐH Đà Nẵng trong thời gian tới.