Trường Y Dược - Đại học Đà Nẵng: nơi đào tạo khối ngành sức khỏe uy tín

Với triết lý giáo dục "Nhân bản - Tự chủ - Chính trực", nhà trường xây dựng môi trường học tập hiện đại, đề cao y đức và năng lực hành nghề. Các chương trình đào tạo đạt chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục quốc gia. Đến nay đã có nhiều khóa Bác sĩ, Dược sĩ, Cử nhân tốt nghiệp ra trường hiện đang làm tại các cơ sở y tế, doanh nghiệp.

Mã trường: DDY

Tuyển sinh 2026 - 07 ngành đào tạo | 714 chỉ tiêu

Y khoa: 6 năm, bằng tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa

Răng - Hàm - Mặt: 6 năm, bằng tốt nghiệp Bác sĩ Răng - Hàm - Mặt

Dược học: 5 năm, bằng tốt nghiệp Dược sĩ

Điều dưỡng: 4 năm, bằng tốt nghiệp Cử nhân Điều dưỡng

Kỹ thuật Xét nghiệm y học: 4 năm, bằng tốt nghiệp Cử nhân Kỹ thuật Xét nghiệm y học

Hóa dược - 4 năm, bằng tốt nghiệp Cử nhân Hóa dược

Tâm lý học (định hướng lâm sàng) - 4 năm, bằng tốt nghiệp Cử nhân Tâm lý học

Học tập tại Khu đô thị Đại học Đà Nẵng, P.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng - môi trường năng động, hiện đại.

Thực tập tại các cơ sở chính là Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, Bệnh viện 199 - Bộ Công an và các cơ sở khác bao gồm các bệnh viện đa khoa và chuyên khoa, các cơ sở y tế khu vực, các công ty dược tại Tp Đà Nẵng và khu vực miền Trung.

Hành trình Y Dược không dễ dàng… nhưng đầy ý nghĩa.

Nếu bạn đủ đam mê, Trường Y Dược - ĐHĐN sẽ là nơi chắp cánh cho ước mơ ấy.

Học để cứu người - Học để cống hiến - Học để tạo giá trị bền vững cho xã hội.