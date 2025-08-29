Trường Y Dược - Đại học Đà Nẵng: Tân sinh viên gửi gắm niềm tin khởi nghề

Bên cạnh niềm hân hoan của các em đỗ vào Trường Y Dược - ĐH Đà Nẵng (địa chỉ tại Khu đô thị ĐH Đà Nẵng, P.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng), cũng có những bức thư gửi đến bày tỏ sự tiếc nuối khi đăng ký nhầm thứ tự nguyện vọng vào trường khác nên không được xét đỗ vào trường.

Trường Y Dược - ĐH Đà Nẵng, nơi tân sinh viên gửi gắm niềm tin khởi nghề ẢNH: NGỌC HÂN

Trải qua hơn 18 năm hình thành và phát triển, học hiệu của Trường Y Dược - ĐH Đà Nẵng đã được khẳng định và lan tỏa, trở thành nơi lựa chọn học tập để trở thành nhân viên y tế có năng lực và y đức.

Năm 2025, với năng lực đào tạo dồi dào, Trường Y Dược - ĐH Đà Nẵng tăng quy mô tuyển sinh đối với ngành đã được chứng nhận đạt chuẩn kiểm định chương trình đào tạo Y khoa và Điều dưỡng, mở ra nhiều cơ hội hơn cho thí sinh. Tuy nhiên, dù chỉ tiêu tăng gấp đôi ở các ngành này so với năm 2024, nhóm trường khoa học sức khỏe có điểm chuẩn trúng tuyển 2025 vẫn cao. Các ngành truyền thống khác như Răng Hàm Mặt, Dược học, Kỹ thuật xét nghiệm y học cũng tạo ra sức hút lớn cho các thí sinh.

Bên cạnh đó, các ngành mới là Hóa dược, Tâm lý học (định hướng lâm sàng) cũng tạo ra cơ hội học tập và định hướng tương lai cho các thí sinh. Trường Y Dược - ĐH Đà Nẵng là cơ sở đào tạo y dược tiên phong ở miền Trung - Tây nguyên, mở và đào tạo các ngành mới đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội. Trong đó, ngành Hóa dược với mục tiêu đào tạo nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp dược của đất nước, ngành Tâm lý học định hướng lâm sàng đào tạo nhân lực hướng đến cung cấp nguồn nhân lực chuyên viên tâm lý lâm sàng tại các cơ sở y tế. Dù là các ngành mới, chưa được biết đến rộng rãi nhưng số lượng thí sinh đăng ký vào các ngành này khá cao.

Có lợi thế tọa lạc tại Đà Nẵng - thành phố đáng sống của Việt Nam, là thành viên của ĐH vùng (đang phát triển để trở thành ĐH quốc gia), với sự phối hợp về nguồn nhân lực, cơ sở vật chất của các trường thành viên ĐH Đà Nẵng và các cơ sở thực hành như bệnh viện, công ty dược…, Trường Y Dược - ĐH Đà Nẵng có đủ điều kiện để đào tạo và phát triển toàn diện của sinh viên (SV) theo phương châm "học đi đôi với hành". Ngoài lợi thế cơ sở thực hành là các y lớn nhất TP.Đà Nẵng, trường còn có hợp tác các chương trình trao đổi SV với các cơ sở đào tạo uy tín trong nước (ĐH Y Dược TP.HCM…), quốc tế (Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức…), giúp SV có cơ hội học tập ở môi trường học tập chất lượng và trải nghiệm, giao lưu văn hóa đa dạng. Bên cạnh đó, SV tích cực tham gia các hoạt động về nghiên cứu khoa học trong và ngoài trường đã đạt được các thành tích cao. Trong thời gian đến, trường tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu học tập, giảng dạy, nghiên cứu của giảng viên, SV để đáp ứng được nhu cầu phát triển của xã hội và của Trường Y Dược – ĐH Đà Nẵng.