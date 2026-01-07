Trường Y dược - Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển dụng viên chức năm 2025.

I. Số lượng tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ở các vị trí việc làm như sau:

TT Vị trí Số lượng 1 Giảng viên Khoa Y (Nội, Ngoại, Phụ sản, Nhi, LK hệ Ngoại, Hồi sức - Nhiễm và Liên khoa hệ nội, Tâm lý học) 10 2 Giảng viên Khoa Răng - Hàm - Mặt 05 3 Giảng viên Khoa Điều dưỡng và Kỹ thuật y học (Điều dưỡng, Kỹ thuật Xét nghiệm y học) 06 4 Giảng viên Khoa Dược (dược, hóa dược) 04 5 Giảng viên BM Y học cơ sở 01 6 Kỹ thuật y Trung tâm Thí nghiệm và tiền lâm sàng 03 7 Chuyên viên Quản lý công nghệ thông tin 01

II. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 30.12.2025 đến hết ngày 29.1.2026

III. Địa điểm nhận hồ sơ: Nộp trực tiếp tại Trường Y dược hoặc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ: Phòng Hành chính - Tổng hợp, Trường Y dược - Đại học Đà Nẵng, Khu đô thị Đại học Đà Nẵng, phường Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng.

IV. Thông tin liên hệ: Phòng Hành chính - Tổng hợp; điện thoại: 0236. 7109357 (bấm số 1); email: hcth@smp.udn.vn.

Thông tin chi tiết về thông báo tuyển dụng, điều kiện dự tuyển, hồ sơ tuyển dụng, ứng viên vui lòng xem tại: https://smp.udn.vn/thong-bao/thong-bao-tuyen-dung-vien-chuc-lam-viec-tai-truong-y-duoc-dai-hoc-da-nang-nam-2025