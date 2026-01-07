Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn cần biết

Trường Y dược - Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển dụng viên chức năm 2025

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
07/01/2026 10:04 GMT+7

Trường Y dược - Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển dụng viên chức năm 2025.

I. Số lượng tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ở các vị trí việc làm như sau:

TT

Vị trí

Số lượng

1

Giảng viên Khoa Y (Nội, Ngoại, Phụ sản, Nhi, LK hệ Ngoại, Hồi sức - Nhiễm và Liên khoa hệ nội, Tâm lý học)

10

2

Giảng viên Khoa Răng - Hàm - Mặt

05

3

Giảng viên Khoa Điều dưỡng và Kỹ thuật y học (Điều dưỡng, Kỹ thuật Xét nghiệm y học)

06

4

Giảng viên Khoa Dược (dược, hóa dược)

04

5

Giảng viên BM Y học cơ sở

01

6

Kỹ thuật y Trung tâm Thí nghiệm và tiền lâm sàng

03

7

Chuyên viên Quản lý công nghệ thông tin

01

II. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 30.12.2025 đến hết ngày 29.1.2026

III. Địa điểm nhận hồ sơ: Nộp trực tiếp tại Trường Y dược hoặc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ: Phòng Hành chính - Tổng hợp, Trường Y dược - Đại học Đà Nẵng, Khu đô thị Đại học Đà Nẵng, phường Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng.

IV. Thông tin liên hệ: Phòng Hành chính - Tổng hợp; điện thoại: 0236. 7109357 (bấm số 1); email: hcth@smp.udn.vn.

Thông tin chi tiết về thông báo tuyển dụng, điều kiện dự tuyển, hồ sơ tuyển dụng, ứng viên vui lòng xem tại: https://smp.udn.vn/thong-bao/thong-bao-tuyen-dung-vien-chuc-lam-viec-tai-truong-y-duoc-dai-hoc-da-nang-nam-2025

Khám phá thêm chủ đề

Trường Y Dược - Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển dụng viên chức tuyển dụng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận