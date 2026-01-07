Trường Y dược - Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển dụng viên chức năm 2025.

I. Số lượng tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ở các vị trí việc làm như sau:
|
TT
|
Vị trí
|
Số lượng
|
1
|
Giảng viên Khoa Y (Nội, Ngoại, Phụ sản, Nhi, LK hệ Ngoại, Hồi sức - Nhiễm và Liên khoa hệ nội, Tâm lý học)
|
10
|
2
|
Giảng viên Khoa Răng - Hàm - Mặt
|
05
|
3
|
Giảng viên Khoa Điều dưỡng và Kỹ thuật y học (Điều dưỡng, Kỹ thuật Xét nghiệm y học)
|
06
|
4
|
Giảng viên Khoa Dược (dược, hóa dược)
|
04
|
5
|
Giảng viên BM Y học cơ sở
|
01
|
6
|
Kỹ thuật y Trung tâm Thí nghiệm và tiền lâm sàng
|
03
|
7
|
Chuyên viên Quản lý công nghệ thông tin
|
01
II. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 30.12.2025 đến hết ngày 29.1.2026
III. Địa điểm nhận hồ sơ: Nộp trực tiếp tại Trường Y dược hoặc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ: Phòng Hành chính - Tổng hợp, Trường Y dược - Đại học Đà Nẵng, Khu đô thị Đại học Đà Nẵng, phường Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng.
IV. Thông tin liên hệ: Phòng Hành chính - Tổng hợp; điện thoại: 0236. 7109357 (bấm số 1); email: hcth@smp.udn.vn.
Thông tin chi tiết về thông báo tuyển dụng, điều kiện dự tuyển, hồ sơ tuyển dụng, ứng viên vui lòng xem tại: https://smp.udn.vn/thong-bao/thong-bao-tuyen-dung-vien-chuc-lam-viec-tai-truong-y-duoc-dai-hoc-da-nang-nam-2025
