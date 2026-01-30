Trường Y dược - Đại học Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2025

I. Số lượng tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ở các vị trí việc làm như sau:
|
TT
|
Đơn vị
|
Vị trí
|
Số lượng
|
1
|
Khoa Y
|
Giảng viên
|
10
|
2
|
Khoa Răng - Hàm - Mặt
|
Giảng viên
|
05
|
3
|
Khoa Điều dưỡng và Kỹ thuật Y học
|
Giảng viên
|
06
|
4
|
Khoa Dược
|
Giảng viên
|
04
|
5
|
Bộ môn Y học cơ sở
|
Giảng viên
|
01
|
6
|
Trung tâm Thí nghiệm và Tiền lâm sàng
|
Kỹ thuật y
|
03
|
7
|
Phòng Khoa học - Hợp tác phát triển và Công tác sinh viên
|
Chuyên viên Quản lý công nghệ thông tin
|
01
II. Thời gian gia hạn nhận hồ sơ: Tiếp tục nhận hồ sơ ứng tuyển vào làm việc tại Trường Y dược - ĐHĐN đến hết ngày 13.2.2026 (trong giờ hành chính).
III. Địa điểm nhận hồ sơ: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ: Phòng Hành chính - Tổng hợp, Trường Y dược - ĐHĐN, Khu đô thị ĐHĐN, phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.
IV. Thông tin liên hệ: Phòng Hành chính - Tổng hợp; điện thoại: 0236. 7109357 (bấm số 1); email: hcth@smp.udn.vn.
Thông tin chi tiết về thông báo tuyển dụng, điều kiện dự tuyển, hồ sơ tuyển dụng, ứng viên vui lòng xem tại: https://smp.udn.vn/thong-bao/thong-bao-ve-viec-gia-han-thoi-gian-nhan-ho-so-tuyen-dung-vien-chuc-lam-viec-tai-truong-y
