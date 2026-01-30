Trường Y dược - Đại học Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2025

I. Số lượng tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ở các vị trí việc làm như sau:

TT Đơn vị Vị trí Số lượng 1 Khoa Y Giảng viên 10 2 Khoa Răng - Hàm - Mặt Giảng viên 05 3 Khoa Điều dưỡng và Kỹ thuật Y học Giảng viên 06 4 Khoa Dược Giảng viên 04 5 Bộ môn Y học cơ sở Giảng viên 01 6 Trung tâm Thí nghiệm và Tiền lâm sàng Kỹ thuật y 03 7 Phòng Khoa học - Hợp tác phát triển và Công tác sinh viên Chuyên viên Quản lý công nghệ thông tin 01

II. Thời gian gia hạn nhận hồ sơ: Tiếp tục nhận hồ sơ ứng tuyển vào làm việc tại Trường Y dược - ĐHĐN đến hết ngày 13.2.2026 (trong giờ hành chính).

III. Địa điểm nhận hồ sơ: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ: Phòng Hành chính - Tổng hợp, Trường Y dược - ĐHĐN, Khu đô thị ĐHĐN, phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

IV. Thông tin liên hệ: Phòng Hành chính - Tổng hợp; điện thoại: 0236. 7109357 (bấm số 1); email: hcth@smp.udn.vn.

Thông tin chi tiết về thông báo tuyển dụng, điều kiện dự tuyển, hồ sơ tuyển dụng, ứng viên vui lòng xem tại: https://smp.udn.vn/thong-bao/thong-bao-ve-viec-gia-han-thoi-gian-nhan-ho-so-tuyen-dung-vien-chuc-lam-viec-tai-truong-y