Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn cần biết

Trường Y dược - Đại học Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2025

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
30/01/2026 08:59 GMT+7

Trường Y dược - Đại học Đà Nẵng thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức làm việc tại Trường Y dược năm 2025.

Trường Y dược - Đại học Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2025- Ảnh 1.

I. Số lượng tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ở các vị trí việc làm như sau:

TT

Đơn vị

Vị trí

Số lượng

1

Khoa Y

Giảng viên

10

2

Khoa Răng - Hàm - Mặt

Giảng viên

05

3

Khoa Điều dưỡng và Kỹ thuật Y học

Giảng viên

06

4

Khoa Dược

Giảng viên

04

5

Bộ môn Y học cơ sở

Giảng viên

01

6

Trung tâm Thí nghiệm và Tiền lâm sàng

Kỹ thuật y

03

7

Phòng Khoa học - Hợp tác phát triển và Công tác sinh viên

Chuyên viên Quản lý công nghệ thông tin

01

II. Thời gian gia hạn nhận hồ sơ: Tiếp tục nhận hồ sơ ứng tuyển vào làm việc tại Trường Y dược - ĐHĐN đến hết ngày 13.2.2026 (trong giờ hành chính).

III. Địa điểm nhận hồ sơ: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ: Phòng Hành chính - Tổng hợp, Trường Y dược - ĐHĐN, Khu đô thị ĐHĐN, phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

IV. Thông tin liên hệ: Phòng Hành chính - Tổng hợp; điện thoại: 0236. 7109357 (bấm số 1); email: hcth@smp.udn.vn.

Thông tin chi tiết về thông báo tuyển dụng, điều kiện dự tuyển, hồ sơ tuyển dụng, ứng viên vui lòng xem tại: https://smp.udn.vn/thong-bao/thong-bao-ve-viec-gia-han-thoi-gian-nhan-ho-so-tuyen-dung-vien-chuc-lam-viec-tai-truong-y

Khám phá thêm chủ đề

Trường Y Dược Trường Y Dược - Đại học Đà Nẵng tuyển dụng viên chức gia hạn thời gian nhận hồ sơ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận