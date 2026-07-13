Trường Y Dược - Đại học Đà Nẵng tuyển sinh ngành Dược học và Hóa dược

Nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực dược phẩm ngày càng gia tăng. Năm 2026, Trường Y Dược - Đại học Đà Nẵng (mã trường DDY), tuyển sinh ngành đào tạo Dược học (86 chỉ tiêu) và Hóa dược (100 chỉ tiêu), mở ra cơ hội học tập cho những thí sinh yêu thích lĩnh vực khoa học sức khỏe và nghiên cứu phát triển thuốc.

Ngành Dược học đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức chuyên sâu về thuốc, từ nghiên cứu, bào chế, sản xuất, kiểm nghiệm đến quản lý và sử dụng thuốc an toàn, hiệu quả. Chương trình đào tạo trang bị cho sinh viên nền tảng về y học cơ sở, dược lý, dược liệu, bào chế, kiểm nghiệm thuốc, công nghệ sản xuất dược phẩm, dược lâm sàng và quản lý dược. Bên cạnh kiến thức chuyên môn, sinh viên được chú trọng phát triển kỹ năng thực hành, tư duy nghiên cứu và năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn nghề nghiệp.

Sau khi tốt nghiệp, dược sĩ có thể làm việc tại các bệnh viện, nhà thuốc, công ty sản xuất - kinh doanh dược phẩm, trung tâm kiểm nghiệm, cơ quan quản lý dược, viện nghiên cứu hoặc tiếp tục học tập ở các bậc đào tạo chuyên sâu.

Ngành Hóa dược là lĩnh vực liên ngành giữa hóa học, sinh học và dược học, tập trung nghiên cứu thiết kế, tổng hợp, phân tích và đánh giá các hợp chất có tiềm năng trở thành thuốc. Chương trình đào tạo giúp sinh viên nắm vững kiến thức về hóa học, hóa dược, hóa phân tích, hóa sinh, dược lý và các phương pháp nghiên cứu hiện đại phục vụ phát triển thuốc. Với định hướng gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sinh viên ngành Hóa dược được rèn luyện kỹ năng thực hành trong phòng thí nghiệm, tiếp cận các phương pháp phân tích và đánh giá hợp chất, tạo nền tảng để tham gia vào các lĩnh vực như nghiên cứu và phát triển thuốc (R&D), sản xuất nguyên liệu làm thuốc, kiểm nghiệm và kiểm soát chất lượng dược phẩm.

Sinh viên ngành Dược học tham gia thực hành tại trường

Là cơ sở đào tạo thuộc lĩnh vực khoa học sức khỏe của Đại học Đà Nẵng, Trường Y Dược chú trọng xây dựng môi trường học tập gắn với thực tiễn, kết hợp giữa kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và năng lực nghiên cứu khoa học.

Trong khóa tuyển sinh năm 2026, ngành Dược học và Hóa dược tại Trường Y Dược – Đại học Đà Nẵng là lựa chọn phù hợp cho các thí sinh mong muốn theo đuổi lĩnh vực thuốc, công nghệ dược phẩm và đóng góp vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

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