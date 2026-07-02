Trusting Social bắt tay Điện Máy Xanh đưa khoản vay minh bạch đến hơn 3.000 cửa hàng

Theo đó, EVO Money - nền tảng kết nối tài chính ứng dụng AI do Trusting Social phát triển - sẽ có mặt tại hơn 3.000 cửa hàng Điện Máy Xanh và Thế Giới Di Động, kết nối khách hàng với khoản vay tiền mặt do Công ty tài chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam) cung cấp.

Đại diện Trusting Social và Điện Máy Xanh ký kết hợp tác phân phối giải pháp tài chính số EVO Money ẢNH: TRUSTING SOCIAL

Cầu nối tài chính minh bạch ngay tại điểm bán

Thông qua sự hợp tác này, khách hàng khi đến hệ thống cửa hàng Điện Máy Xanh và Thế Giới Di Động sẽ được giới thiệu và hướng dẫn đăng ký khoản vay tiền mặt qua nền tảng EVO Money ngay trong quá trình mua sắm. Với quy trình đăng ký 100% online và thao tác đơn giản trên điện thoại mà không cần chuẩn bị hồ sơ giấy tờ phức tạp hay chờ đợi nhiều ngày để biết kết quả.

Trong mô hình này, mỗi bên giữ một vai trò rõ ràng: EVO Money là nền tảng công nghệ do Trusting Social phát triển, ứng dụng AI để đơn giản hóa và hỗ trợ các bước trong toàn bộ hành trình của khách hàng - từ đăng ký, định danh điện tử đến hỗ trợ thu thập và xử lý thông tin để cung cấp cho tổ chức tài chính làm cơ sở thẩm định nhằm kết nối mỗi khách hàng với sản phẩm vay phù hợp nhất với hồ sơ của mình. Khoản vay tín chấp do Tài chính Mirae Asset thẩm định, phê duyệt và giải ngân, với hạn mức lên đến 70 triệu đồng và kỳ hạn linh hoạt đến 36 tháng. Nhờ công nghệ hỗ trợ, khách hàng nhận kết quả nhanh chóng chỉ trong vài phút.

Khác với cách áp dụng một mức lãi suất chung cho mọi khách hàng, thông tin do nền tảng xử lý giúp Tài chính Mirae Asset đưa ra mức lãi suất phù hợp với hồ sơ tín dụng của từng người. Toàn bộ lãi suất, phí và tổng số tiền phải trả được hiển thị rõ ràng để khách hàng xem xét trước khi xác nhận khoản vay, không phí ẩn, không điều khoản bất ngờ. Đây là cách EVO Money góp phần hiện thực hóa cam kết về một nền tài chính minh bạch: Người vay tốt xứng đáng được vay với chi phí tốt hơn.

Ông Nguyễn An Nguyên, Giám đốc Công ty cổ phần Trusting Social, chia sẻ: "Với sứ mệnh cốt lõi là thúc đẩy phổ cập tài chính, hỗ trợ người tiêu dùng tiếp cận các dịch vụ tín dụng với chi phí hợp lý nhất, công nghệ AI của Trusting Social được phát triển nhằm nhận diện chính xác người vay tốt và kết nối họ với các sản phẩm vay phù hợp từ những tổ chức tài chính được cấp phép. Hợp tác với Công ty cổ phần Điện Máy Xanh giúp chúng tôi nhanh chóng hiện thực hóa sứ mệnh này, đưa cầu nối tài chính đến hàng triệu người tiêu dùng một cách minh bạch, thuận tiện và liền mạch nhất".

Đại diện Điện Máy Xanh, ông Trương Hồng Hoàng, Giám đốc ngành hàng Dịch vụ cho biết: "Việc đưa EVO Money vào hệ thống là một minh chứng. Khách hàng giờ đây có một lựa chọn tài chính minh bạch, rõ ràng, điều đó giúp mỗi quyết định mua sắm đều là một quyết định tài chính thông minh, thay vì phải chấp nhận chi phí vay cao hơn mức cần thiết".

Người vay tốt xứng đáng mức lãi tốt hơn

Tín dụng tiêu dùng đang là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế. Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, dư nợ cho vay tiêu dùng hiện đạt khoảng 3 triệu tỉ đồng, chiếm hơn 20% tổng dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế. Tuy nhiên, thị trường vẫn tồn tại một nghịch lý: Phần lớn các khoản vay tín chấp hiện áp dụng mức lãi suất gần như đồng nhất cho mọi khách hàng, khiến hàng triệu người vay có lịch sử tín dụng tốt phải gánh chi phí vay cao hơn mức rủi ro thực của họ. Những nền tảng công nghệ đóng vai trò cầu nối giúp tổ chức tài chính nhận diện đúng từng khách hàng và giúp khách hàng tiếp cận đúng sản phẩm phù hợp, được xem là hướng đi quan trọng để giải quyết nghịch lý này một cách minh bạch và bền vững.

Sự hợp tác giữa Trusting Social và Điện Máy Xanh đưa cách tiếp cận đó đến trực tiếp điểm bán: Hồ sơ của khách hàng được nền tảng công nghệ AI xử lý nhanh chóng, làm cơ sở để Tài chính Mirae Asset đưa ra mức lãi suất phản ánh đúng hồ sơ tín dụng của từng người, ngay trong quá trình mua sắm. Với hơn 3.000 cửa hàng trên toàn quốc, Điện Máy Xanh sẽ góp phần đưa EVO Money đến gần hơn với người tiêu dùng ở nhiều địa phương.

Khách hàng có thể đăng ký khoản vay EVO Money 100% online ngay tại các cửa hàng trong hệ thống Điện Máy Xanh, Thế Giới Di Động và TopZone trên toàn quốc ẢNH: TRUSTING SOCIAL

Ông Lee Yun Hyoung, Tổng giám đốc Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam), chia sẻ: "Chúng tôi đánh giá cao sự hợp tác giữa Trusting Social và Điện Máy Xanh trong việc đưa EVO Money đến gần hơn với khách hàng, góp phần thúc đẩy quá trình số hóa trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng. Chúng tôi tin rằng sự kết hợp giữa năng lực công nghệ và số hóa của Trusting Social, mạng lưới bán lẻ rộng khắp của Điện Máy Xanh và năng lực cung cấp tín dụng của Tài chính Mirae Asset sẽ giúp người tiêu dùng tiếp cận nguồn vốn chính thống ngay tại điểm mua sắm".

Ngay sau lễ ký kết, nền tảng EVO Money sẽ được triển khai tại các cửa hàng Điện Máy Xanh và Thế Giới Di Động tại hầu hết các tỉnh thành trên toàn quốc. Khách hàng có nhu cầu vay tiền mặt có thể đến cửa hàng gần nhất để được nhân viên giới thiệu, hướng dẫn đăng ký và hoàn tất định danh điện tử ngay trên điện thoại. Khách hàng cũng có thể chủ động tải ứng dụng EVO Money trên App Store và Google Play hoặc tìm hiểu thêm tại website evomoney.vn.