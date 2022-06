Ngày 9.6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp cùng Công an TP.Vũng Tàu truy bắt nhóm nghi can đi ô tô xông vào nhà dân cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, ngày 8.6, vợ chồng chị L. (ngụ TP.Vũng Tàu) chở 3 thùng giấy chứa điện thoại di động từ cửa hàng về nhà trong hẻm Hoàng Hoa Thám, P.3, TP.Vũng Tàu và để trên bàn phòng khách.

Khoảng 20 giờ 45 cùng ngày, vợ chồng chị L. đi ra ngoài để 3 con nhỏ ở nhà. Lúc này, 2 thanh niên đội nón vải từ bên ngoài vào thẳng phòng khách lấy một thùng giấy chứa hàng chục điện thoại di động bỏ đi.

Con gái lớn chị L. chụp lại thùng giấy thì bị 2 thanh niên xịt thẳng hơi cay vào mặt rồi chạy ra khỏi nhà nạn nhân.





Con gái chị L. đuổi theo nhưng 2 thanh niên này đã nhanh chóng leo lên ô tô do một người khác điều khiển đứng đợi cách nhà nạn nhân khoảng 40m trốn thoát.

Theo hình ảnh camera nhà người dân ghi lại thì ô tô mà nhóm nghi can làm phương tiện thực hiện vụ cướp tài sản hiệu Mazda, màu trắng, biển số tỉnh Đồng Nai.