Truy điệu và an táng 87 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại Lào

Sáng 24.5, tỉnh Nghệ An tổ chức lễ truy điệu và an táng 87 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam chiến đấu, hy sinh khi làm nghĩa vụ quốc tế tại Lào.

87 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy trong mùa khô 2023 - 2024 tại Lào K.HOAN

Đây là kết quả tìm kiếm, quy tập trong đợt tìm kiếm mùa khô năm 2023 - 2024 của Đội quy tập thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An tại địa bàn 3 tỉnh Xiengkhuang, Vientian và Xaysombun (Lào), trong đó nhiều nhất là tỉnh Xiengkhuang với 75 hài cốt.

Trước khi an táng, cơ quan chuyên môn đã lấy mẫu sinh phẩm của 87 hài cốt liệt sĩ, bàn giao cho Viện Pháp y quốc gia thực hiện giám định và đưa vào ngân hàng gen phục vụ xác định ADN. Qua đó, xác định thông tin về họ tên, quê quán và đơn vị công tác của các liệt sĩ.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiễn các liệt sĩ về nơi an nghỉ tại đất mẹ K.HOAN

Đến nay, Nghệ An đã phối hợp với 3 tỉnh của Lào tìm kiếm, cất bốc, quy tập 12.661 hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam chiến đấu, hy sinh trong các cuộc kháng chiến trên đất bạn Lào.

87 liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ H.Nghi Lộc K.HOAN

Tuy nhiên, mới chỉ có 1.676 liệt sĩ đã xác định được danh tính, 937 hài cốt được bàn giao cho chính quyền địa phương và gia đình đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ các địa phương. Số còn lại hiện đang an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Việt Lào H.Anh Sơn, Nghĩa trang liệt sĩ H.Đô Lương và Nghĩa trang liệt sĩ H.Nghi Lộc (Nghệ An).