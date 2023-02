Truy nã cựu giám đốc gây thiệt hại hơn 75 tỉ tại Agribank An Sương

Liên quan vụ án "vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng", "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", xảy ra tại Ngân hàng NN-PTNT (Agribank) - Chi nhánh An Sương (nay là Chi nhánh 12) TP.HCM, ngày 2.2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (PC03) - Công an TP.HCM cho biết, vừa có quyết định truy nã đối với Đinh Phạm Quốc Duy (43 tuổi), cựu Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Đạt Thành Hưng.

Bị can Duy bị truy nã CÔNG AN CUNG CẤP

Tháng 11.2022, PC03 đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đinh Phạm Quốc Duy về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Qua xác minh, Duy không có mặt tại nơi cư trú nên PC03 ra quyết định truy nã.

CQĐT kêu gọi bị can Đinh Phạm Quốc Duy đến đầu thú tại PC03 ở địa chỉ 674 đường 3/2, Q.10 (TP.HCM) hoặc cơ quan công an gần nhất. Đồng thời, yêu cầu gia đình bị can Duy kêu gọi bị can Duy ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng.

Trước đó, tháng 6.2022, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 2 bị can trong vụ án này gồm: bị can Nguyễn Thị Phương Nam (50 tuổi, quê Bình Định), nguyên Giám đốc Agribank An Sương bị đề nghị truy tố về tội "vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng"; và bị can Phạm Quốc Dũng (55 tuổi, quê Vũng Tàu), Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Bất động sản Đạt Thành Hưng bị đề nghị truy tố về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo PC03, bị can Duy đã có hành vi ký khống các hồ sơ, thủ tục vay vốn, giúp sức cho Phạm Quốc Dũng chiếm đooạt 75 tỉ đồng tiền vay của Agribank - chi nhánh An Sương.

Lập phương án trả nợ khống để hợp thức hóa vay 75 tỉ đồng

Theo KLĐT, Công ty P.T. và Công ty S.L. được Sở Kế hoạch và Đầu tư Bà Rịa - Vũng Tàu cấp giấy đăng ký kinh doanh lần lượt vào ngày 16.5.2006 và ngày 6.8.2008. Hai công ty này do ông V.Đ.P. thành lập và điều hành hoạt động.

Giai đoạn từ tháng 8.2008 - 1.2009, Công ty P.T. và Công ty S.L. đã ký 3 hợp đồng thuê tài chính với Công ty cho thuê tài chính II - chi nhánh Bình Dương (viết tắt ALC II Bình Dương), trực thuộc Agribank, thuê xe với tổng trị tài sản là 60 tỉ đồng. Tài sản thế chấp là 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 2 nền đất tại Bà Rịa - Vũng Tàu, trị giá khoảng 10 tỉ đồng.

Cùng thời gian này, bị can Nguyễn Thị Phương Nam đại diện Agribank An Sương ký hợp đồng gửi số tiền 67,9 tỉ đồng tại Công ty cho thuê tài chính II (ALC II), trực thuộc Agribank, sau đó không thu hồi được.

Sau khi thành lập Công ty Đạt Thành Hưng, Dũng đã lập báo cáo tài chính, phương án trả nợ khống để hợp thức hóa 2 hồ sơ vay tổng số tiền 75 tỉ đồng tại Agribank An Sương. Đồng thời thỏa thuận sẽ trả cho Công ty P.T. một phần tiền chuyển nhượng dự án là 60 tỉ đồng.

CQĐT xác định, Công ty Đạt Thành Hưng không có vốn tự có và cũng không có phương án huy động vốn từ khách hàng. Hiện Công ty Đạt Thành Hưng không còn hoạt động. Đồng thời, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của dự án Rạch Thủ Lựu đang bị thế chấp tại Ngân hàng BIDV (Bà Rịa - Vũng Tàu), không thể sử dụng làm tài sản thế chấp hình thành trong tương lai...

Để khắc phục hậu quả, 2 bị can Nguyễn Thị Phương Nam và Phạm Quốc Dũng đã thế chấp 2 thửa đất tại Bà Rịa - Vũng Tàu bổ sung tài sản để đảm bảo cho nghĩa vụ trả nợ của Công ty Đạt Thành Hưng. Tuy nhiên, tổng giá trị tài sản đảm bảo của 2 bị can chỉ khoảng hơn 7 tỉ đồng, trong khi nợ gốc của 2 hợp đồng tín dụng mà Công ty Đạt Thành Hưng vay tại Agribank chi nhánh An Sương lên đến hơn 71 tỉ đồng (tính đến ngày 12.8.2020).