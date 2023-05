Truy nã kẻ dùng súng dàn xếp nợ nần

Huỳnh Tấn Đạt từng có một tiền án về tội gây rối trật tự công cộng, nay tiếp tục gây án. Đạt là đồng bọn với Nguyễn Hoàng Hải (30 tuổi, cũng ở P.Trần Quang Diệu, TP.Quy Nhơn, Bình Định), đối tượng có 8 tiền án, tiền sự bị Công an TP.Quy Nhơn bắt vào ngày 21.4 vừa qua.

Huỳnh Tấn Đạt CÔNG AN CUNG CẤP

Theo điều tra của Công an TP.Quy Nhơn, ngày 20.1, Đạt chuẩn bị hung khí cùng Hải đứng ra dàn xếp một vụ nợ nần với Trương Thị Hậu (42 tuổi, ở P.Bùi Thị Xuân, TP.Quy Nhơn).

Khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, Đạt và Hải lôi kéo, rủ rê một số người khác đến khu vực ngã ba Phú Tài (TP.Quy Nhơn) để gây sự với những người đi cùng Trương Thị Hậu. Hai bên đều chuẩn bị hung khí, bom xăng.

Tại đây, 2 nhóm chửi bới, xô xát, đánh nhau, sau đó có tiếng nổ của súng do Đạt trực tiếp sử dụng.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Quy Nhơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hải, Đạt và 5 nghi phạm khác của cả 2 nhóm cùng về tội gây rối trật tự công cộng. Hải đã bị bắt; còn Đạt bỏ trốn nên bị công an truy nã.