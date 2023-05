Truy nã người phụ nữ buôn ma túy số lượng lớn xuyên lục địa

Sáng 21.5, Công an TP.Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định truy nã đối với Trịnh Hương (32 tuổi, trú P.Lộc Hòa, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định) về tội "mua bán trái phép chất ma túy".



Bị can Trịnh Hương CÔNG AN CUNG CẤP

Theo tài liệu điều tra, Hương từng có thời gian sinh sống tại Đức. Tại đây, Hương đã có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, chuyển qua đường hàng không từ Đức, Séc về Việt Nam tiêu thụ.

Tháng 4.2022, Hương đã móc nối và thuê vận chuyển 4 thùng hàng, bên trong chứa gần 135.000 viên thuốc lắc (ma túy tổng hợp loại MDMA) và 1 kg ma túy tổng hợp loại ketamine từ châu Âu về nước thì bị Công an TP.Hà Nội phát hiện.

Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hương về tội "mua bán trái phép chất ma túy", tuy nhiên Hương đã bỏ trốn và không rõ tung tích. Gần đây, Công an TP.Hà Nội đã phát lệnh truy nã Hương để điều tra, xử lý.

Công an TP.Hà Nội đề nghị ai biết Hương ở đâu có thể bắt hoặc báo ngay cho công an gần nhất, tổng đài 113 hay Công an TP.Hà Nội theo số điện thoại 0967751551.