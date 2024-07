Truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho phó công an phường hy sinh

Chiều 24.7, lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cùng lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế có mặt tại nhà trung tá Trần Duy Hùng (41 tuổi, nguyên Phó trưởng công an P.Thủy Vân), để trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba của Chủ tịch nước cho thân nhân của trung tá Hùng.



Lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba cho người nhà trung tá Trần Duy Hùng ĐÌNH HOÀNG

Tại buổi lễ, đại tá Hoàng Văn Thành, Phó giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, bày tỏ cảm phục trước sự hy sinh anh dũng trong khi làm nhiệm vụ của trung tá Trần Duy Hùng.

Đại tá Thành nhấn mạnh, Chủ tịch nước đã quyết định truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba cho trung tá Trần Duy Hùng vì anh đã có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng công an nhân dân, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Theo đại tá Thành, sự hy sinh của trung tá Trần Duy Hùng đã thể hiện gương sáng của người chiến sĩ công an nhân dân "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ" trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần bảo vệ sự bình yên cho quê hương, đất nước.

Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, hiện Bộ Công an đã hoàn thành các thủ tục hồ sơ gửi Bộ LĐ-TB-XH đề nghị Nhà nước công nhận liệt sĩ đối với trung tá Trần Duy Hùng.

Hy sinh khi làm nhiệm vụ Khoảng 17 giờ ngày 12.1, sau khi nhận được thông tin Nguyễn Tấn Sang (26 tuổi, ở P.Thủy Vân, TP.Huế) có dấu hiệu loạn thần, đang chặn các phương tiện giao thông trên đường Lê Đức Anh (P.Thủy Vân), gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, trung tá Trần Duy Hùng cùng cán bộ Công an P.Thủy Vân nhanh chóng đến hiện trường. Trong lúc vận động, nhắc nhở, trung tá Hùng bị Sang dùng dao bất ngờ tấn công. Do vết thương quá nặng, trung tá Hùng đã hy sinh. Ngày 10.7, TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tấn Sang 20 năm tù về tội giết người; buộc bị cáo Sang bồi thường cho gia đình trung tá Hùng tiền mai táng, bồi thường tổn thất tinh thần và cấp dưỡng cho con anh Hùng mỗi tháng 2 triệu đồng đến năm 18 tuổi.