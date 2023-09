Truy tặng Huân chương dũng cảm cho công dân Nguyễn Hữu Đốn

Tại buổi lễ, Công an tỉnh Bình Thuận cũng đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho binh nhì Trần Văn Quỳnh và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho hạ sĩ Trần Minh Nghĩa (chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Bình Thuận). Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận cũng trao tặng giấy khen cho anh Nguyễn Văn Hà, lái xe cứu thương "0 đồng" ở TP.Phan Thiết.



Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận trao Huân chương dũng cảm cho gia đình anh Nguyễn Hữu Đốn CTV

Dự và thừa ủy quyền trao Huân chương dũng cảm của Chủ tịch nước cho thân nhân gia đình anh Nguyễn Hữu Đốn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Minh một lần nữa ghi nhận sự dũng cảm hy sinh thân mình để cứu các nạn nhân trong vụ cháy của anh Nguyễn Hữu Đốn.

Như Thanh Niên đã thông tin, chiều tối 31.8, tại số nhà 414 Hải Thượng Lãn Ông (xã Phong Nẫm, TP.Phan Thiết) đã xảy ra vụ hỏa hoạn làm 4 người tử vong. Trong đó có 3 mẹ con chủ nhà (mẹ và 2 cháu nhỏ 9 và 3 tuổi), anh Nguyễn Hữu Đốn là hàng xóm phát hiện 3 mẹ con kẹt trong đám cháy đã lao vào cứu nhưng bị điện giật tử vong. Hiện UBND tỉnh Bình Thuận đã hoàn chỉnh hồ sơ gửi Bộ LĐ-TB-XH đề nghị công nhận liệt sĩ đối với anh Đốn.