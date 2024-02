Truy tặng Huân chương dũng cảm cho nhân viên bảo vệ trong vụ cướp ngân hàng

Chiều 28.2, UBND TP.Đà Nẵng tổ chức lễ truy tặng Huân chương dũng cảm của Chủ tịch nước cho nhân viên bảo vệ ngân hàng bị đâm chết trong lúc truy bắt nghi phạm cướp ngân hàng.



Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Trần Chí Cường, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, đã trao tặng Huân chương dũng cảm cho người thân của ông Trần Minh Thành.

Như Thanh Niên đã thông tin, ông Trần Minh Thành là nhân viên Công ty CP dịch vụ bảo vệ an ninh, được phân công làm nhiệm vụ bảo vệ tại Phòng giao dịch Ngũ Hành Sơn, Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Sông Hàn.

Chiều 22.11.2023, Trần Văn Trí (23 tuổi, ngụ TP.Đà Nẵng) chở Nguyễn Mạnh Cường (26 tuổi, ngụ Quảng Nam) đi cướp ngân hàng. Trí nổ súng chỉ thiên đe dọa mọi người, Cường cầm dao đến quầy ép nhân viên đưa tiền.

Phó chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường trao Huân chương dũng cảm cho vợ và con của ông Thành NGUYỄN TÚ

Bị nhân viên ngân hàng bấm còi báo động và nhân viên bảo vệ chống trả, 2 nghi phạm cướp ngân hàng bỏ chạy. Trí bị bắt tại chỗ, Cường bị ông Thành truy đuổi nên dùng dao đâm nhân viên bảo vệ này tử vong.

TAND TP.Đà Nẵng xét xử sơ thẩm ngày 28.12.2023, tuyên phạt Cường tử hình, Trí 30 năm tù về các tội giết người, cướp tài sản và mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Trước hành động dũng cảm bắt cướp ngân hàng của ông Thành, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã ký quyết định truy tặng Huân chương dũng cảm cho ông.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo và nhân dân TP.Đà Nẵng, ông Trần Chí Cường chân thành bày tỏ biết ơn sự hy sinh cao cả của ông Trần Minh Thành trong công cuộc đấu tranh trấn áp tội phạm, góp phần bảo vệ sự bình yên cho nhân dân thành phố. Đồng thời mong muốn thân nhân, nhất là vợ con ông Trần Minh Thành vượt qua nỗi đau mất mát, nỗ lực phấn đấu ổn định cuộc sống…

Lãnh đạo TP.Đà Nẵng luôn quan tâm, chỉ đạo Sở LĐ-TB-XH, Sở Nội vụ, Công an TP.Đà Nẵng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các chế độ, chính sách cho ông Thành và thân nhân...

Ông Trần Minh Thuấn, anh của ông Trần Minh Thành, thay mặt gia đình chân thành cảm ơn lãnh đạo UBND thành phố, các sở, ngành liên quan đã quan tâm đề nghị Chủ tịch nước truy tặng Huân chương dũng cảm.

"Sự ra đi của em tôi là mất mát to lớn nhưng gia đình chúng tôi cũng cảm thấy ấm lòng vì nhận được sự động viên, an ủi, giúp đỡ của lãnh đạo các cấp và toàn xã hội. Chúng tôi cảm nhận sâu sắc rằng sự ra đi của em tôi không vô nghĩa mà đã góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân. Chúng tôi sẽ động viên, giúp đỡ nhau vượt qua nỗi mất mát, nỗ lực phấn đấu ổn định cuộc sống, nhất là sẽ hỗ trợ, giúp đỡ cháu Trần Minh Anh tiếp tục học tập, để Thành yên lòng nơi chín suối", ông Thuấn nói.