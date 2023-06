Truy tìm 2 nữ giám đốc nhập sản phẩm động vật từ nước ngoài vào Việt Nam

Ngày 8.6, Công an TP.HCM ra thông báo truy tìm Trần Thị Năm (37 tuổi, quê Thanh Hóa) và Hồ Thị Kim Thư (23 tuổi, quê Hậu Giang) vì liên quan vụ việc có dấu hiệu phạm tội hình sự trong việc nhập khẩu sản phẩm động vật từ nước ngoài về Việt Nam mà không khai báo.

Vảy tê tê vận chuyển về Việt Nam bị cơ quan chức năng bắt giữ C.T.V

Theo Công an TP.HCM, Công ty TNHH thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu KLT (gọi tắt Công ty KLT - địa chỉ số 801 Đinh Quang Ân, tổ 24, khu phố Hương Phước, P.Phước Tân, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) do Trần Thị Năm, Hồ Thị Kim Thư lần lượt đứng tên làm giám đốc.

Công ty này mở tờ khai hàng hóa nhập khẩu số 104669039310/A11, ngày 25.4.2022, tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1, mặt hàng khai báo là: vỏ ốc đã xử lý sạch khô (nguyên liệu làm hàng thủ công mỹ nghệ), xuất xứ: Indonesia, trọng lượng 13.500 kg, trị giá 77.034.375 đồng.

Ngày 20.5.2022, Đội Kiểm soát Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 tiến hành kiểm tra thực tế lô hàng, phát hiện ngoài số hàng hóa đã khai báo, Công ty KLT còn nhập thêm một số lượng lớn hàng không khai báo, cụ thể gồm: 60 kiện động vật biển phơi khô (nghi vấn là cá ngựa khô), tương đương 573 kg; 4 kiện xương động vật (chưa xác định loài), trọng lượng 38 kg; 4 kiện vảy động vật (nghi vấn vảy tê tê), tương đương 86 kg.

Ngày 8.11.2022, Cục Hải quan TP.HCM đã chuyển hồ sơ sang Công an TP.HCM vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm liên quan đến Công ty KLT.

Quá trình điều tra, Công an TP.HCM không liên lạc, chưa mời làm việc được đối với 2 người liên quan là Trần Thị Năm, Hồ Thị Kim Thư.

Công an TP.HCM chưa xác định được hiện nay 2 người này ở đâu và làm gì. Công an TP.HCM đề nghị Trần Thị Năm, Hồ Thị Kim Thư liên hệ Công an TP.HCM để hợp tác xác minh, điều tra liên quan vụ nhập khẩu sản phẩm động vật từ nước ngoài về Việt Nam mà không khai báo.