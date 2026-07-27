Truy tìm chiếc Camry bỏ chạy sau khi tông trực diện xe máy chở 4 người

Khoảng 22 giờ 23 ngày 26.7, một vụ va chạm giao thông xảy ra trên tuyến đường dân sinh tại khu vực thôn Kiến Phong (P.An Hải) khi ô tô nhãn hiệu Camry tông trực diện xe máy chở 4 người (2 người lớn và 2 trẻ em). Sau va chạm khiến 4 người trên xe máy ngã văng xuống đường, tài xế xe ô tô đã cố tình nhấn ga rời khỏi hiện trường.

Toàn bộ diễn biến vụ việc được camera an ninh của nhà dân ghi lại.



Chiếc xe Camry tông trúng xe máy ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Theo clip từ camera của nhà dân ghi lại, thời điểm xảy ra tai nạn, xe máy do một người đàn ông điều khiển lưu thông với tốc độ chậm, phía sau chở một phụ nữ cùng 2 trẻ nhỏ. Khi xe đang di chuyển, một ô tô nhãn hiệu Toyota Camry đi theo chiều ngược lại bất ngờ lao tới và xảy ra va chạm trực diện.

Clip nhà dân ghi lại cảnh tài xế Camry tông trúng xe máy rồi bỏ chạy

Cú tông mạnh khiến xe máy đổ xuống đường, cả 4 người trên xe bị hất văng, ngã xuống lòng đường. Ngay sau va chạm, thay vì dừng xe kiểm tra tình trạng các nạn nhân hoặc phối hợp đưa người bị nạn đi cấp cứu, thì tài xế ô tô Camry tiếp tục điều khiển xe lách qua khu vực các nạn nhân đang nằm trên đường rồi tăng tốc rời khỏi hiện trường.

Người dân sống gần khu vực cùng một số người đi đường nhanh chóng chạy đến hỗ trợ. Các nạn nhân được đưa vào khu vực an toàn để sơ cứu trước khi tiếp tục được chăm sóc y tế.



Đoạn camera ghi lại cảnh ô tô Camry tông xe máy chở 4 người rồi bỏ chạy sau đó được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của nhiều người, đặc biệt là trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến bày tỏ bức xúc trước hành vi rời khỏi hiện trường sau khi gây tai nạn.

Hiện lực lượng công an đang trích xuất dữ liệu từ hệ thống camera an ninh trên tuyến đường; đồng thời xác minh biển kiểm soát và truy tìm chiếc ô tô Camry cùng người điều khiển.