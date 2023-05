Truy tìm nghi phạm tông chết cụ bà đi tập thể dục rồi bỏ trốn

Ngày 8.5, Công an Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) cho biết đang huy động lực lượng truy tìm phương tiện và nghi phạm tông chết cụ bà rồi bỏ trốn ở tuyến đường Nguyễn Tất Thành, dọc theo vịnh Đà Nẵng.



Trước đó, khoảng 6 giờ cùng ngày (8.5), bà Trần Thị Vanh (69 tuổi, ngụ P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu) đi bộ băng qua đường Nguyễn Tất Thành, hướng từ khu dân cư ra vịnh Đà Nẵng, để tập thể dục ở bờ biển.

Hiện trường vụ tai nạn khiến cụ bà tử vong tại chỗ NGUYỄN TÚ

Trong lúc đi bộ qua đường, bà Vanh bị một người chạy xe máy (chưa rõ lai lịch) tông trúng. Bà Vanh ngã xuống đường, nhưng người đi xe máy không dừng lại để hỗ trợ nạn nhân mà tiếp tục phóng xe bỏ trốn khỏi hiện trường.

Người dân khu vực nhanh chóng gọi xe cấp cứu nhưng bà Vanh đã tử vong tại chỗ. Nhận tin báo, Công an Q.Liên Chiểu đến hiện trường khám nghiệm, điều tra.

Tuy nhiên, vụ việc xảy ra thời điểm sáng sớm, đoạn đường vắng người và phương tiện qua lại nên thông tin người dân cung cấp còn thiếu, chưa rõ về nghi phạm.

Công an Q.Liên Chiểu đề nghị người chứng kiến, người biết việc liên hệ công an quận để cung cấp thêm thông tin phục vụ điều tra. Công an Q.Liên Chiểu kêu gọi người đi xe máy liên quan trực tiếp đến vụ việc sớm tự giác trình diện tại cơ quan công an để được hưởng khoan hồng của pháp luật.