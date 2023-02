13 cựu công an phường ở TP.HCM lại bị truy tố

Ngày 4.2, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 13 cựu Công an P.Phú Thọ Hòa (Q.Tân Phú) về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", ra TAND TP.HCM để xét xử. Cáo trạng này xác định, trong thời gian từ tháng 7.2018 đến tháng 4.2020, các bị can Phạm Thanh Tuấn (cựu Trưởng Công an P.Phú Thọ Hòa), Phan Văn Hòa và Lê Văn Quý (cựu Phó trưởng Công an P.Phú Thọ Hòa) cùng 10 bị can là cựu cảnh sát khu vực Công an P.Phú Thọ Hòa đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao khi thi hành công vụ trong việc tổ chức tuần tra, phát hiện, bắt các đối tượng liên quan đến hành vi mua bán, sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Các bị can này đưa các nghi can, nghi phạm về trụ sở công an phường lấy lời khai, lập lý lịch, viết bản tường trình, rồi yêu cầu gọi điện nói người thân đem tiền, vàng và đô la Mỹ đến công an phường đưa cho các bị can để được tha về mà không bị xử lý.

Theo cáo trạng, hành vi của các bị can đã xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan pháp luật, làm ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín, hình ảnh của lực lượng Công an nhân dân, làm giảm niềm tin của người dân đối với lực lượng công an, ảnh hưởng đến tính nghiêm minh của pháp luật trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm với động cơ vụ lợi.

Trong vụ án này, khi thực hiện hành vi phạm tội, các bị can có sự câu kết chặt chẽ giữa những người cùng thực hiện bằng việc chia tổ, chia ca, phân công nhiệm vụ từng người. Hành vi phạm tội diễn ra liên tiếp nhiều lần, trong một thời gian dài với phương thức, thủ đoạn tương tự nhau.

"Mặc dù bị can Phạm Thanh Tuấn không thừa nhận hành vi phạm tội nhưng tài liệu hồ sơ thu thập được đủ căn cứ chứng minh Tuấn là người có vai trò cao nhất đã chủ trương và thành lập 2 tổ công tác tuần tra bắt giữ đối tượng liên quan đến ma túy", cáo trạng nêu.

Bị can Tuấn với vai trò chủ mưu phải chịu trách nhiệm cao nhất về toàn bộ sai phạm xảy ra tại công an phường. Các bị can khác phạm tội với vai trò là giúp sức tích cực cho Tuấn.

Cũng theo cáo trạng, tổng số tiền các cựu cán bộ Công an P.Phú Thọ Hòa đã nhận của các nghi can liên quan ma túy bị bắt giữ, theo lời khai của những người đã đưa tiền là hơn 1 tỉ đồng, 2 chỉ vàng và 100 USD…

Trước đó, cuối tháng 10.2022, TAND TP.HCM đã ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, yêu cầu xác định dấu hiệu các bị can phạm tội "làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc", "tha trái pháp luật người phạm tội"... và xác định thẩm quyền điều tra vụ án, trong vụ án vi phạm xảy ra tại Công an P.Phú Thọ Hòa.

Đến tháng 12.2022, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã ra kết luận điều tra bổ sung cho rằng, không đủ căn cứ để khởi tố vụ án "đưa hối lộ" và "nhận hối lộ". Lý do, việc giao nhận tiền chỉ có lời khai một phía, không có tài liệu, chứng cứ, vật chứng khác để chứng minh.

Cạnh đó, do không có vật chứng để giám định ma túy (nhằm phân loại xử lý hành chính hay hình sự - PV) nên không đủ cơ sở chứng minh dấu hiệu "không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội".

Việc câu lưu các đối tượng tại trụ sở không quá quy định 24 giờ là để ghi lời khai, ghi lý lịch và test ma túy, sau đó thả về thuộc thẩm quyền "tạm giữ hành chính" của công an phường nên cũng không đủ cơ sở xác định tội "tha trái pháp luật người bị bắt".

Việc bắt quả tang đối tượng liên quan đến ma túy đưa về trụ sở ghi lời khai, không niêm phong tang vật và chưa làm hồ sơ thụ lý để chuyển cho Công an Q.Tân Phú theo quy định nên chưa đủ cơ sở xác định hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc.

"Vi phạm của các bị can trong vụ án thể hiện dấu hiệu thiệt hại đến lợi ích nhà nước… nên việc khởi tố về tội danh "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo điểm b, khoản 2, Điều 346 Bộ luật Hình sự là có căn cứ", kết luận điều tra bổ sung nêu.