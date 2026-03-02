Truy tố 6 bị cáo dùng vũ lực, lột đồ, ép khách trả tiền karaoke ở TP.HCM

Viện KSND khu vực 1 đã ra cáo trạng truy tố 6 bị cáo tội “cướp tài sản”, “làm nhục người khác” xảy ra tại nhà hàng Nari Bar (quận 1 cũ, nay là phường Sài Gòn, TP.HCM), liên quan phí dịch vụ karaoke.

Trong đó, bị cáo Lê Thị Phương Trâm, Phan Thị Kim Xuyến phạm tội “cướp tài sản”; 4 bị cáo Nguyễn Tiền Luân, Lê Duy, Nguyễn Quang Lợi, Lê Thị Huệ phạm tội “cướp tài sản”, “làm nhục người khác”.

Nhóm nhân viên tại nhà hàng Nari Bar thời điểm xảy ra vụ án ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đây, 6 bị cáo bị truy tố về tội “cưỡng đoạt tài sản” và “làm nhục người khác”. Tuy nhiên, TAND khu vực 1 nhiều lần trả hồ sơ đề nghị chuyển tội danh “cướp tài sản”.

Theo cáo trạng, khoảng 1 giờ 30 sáng 17.4.2024, ông Đ.P.D (54 tuổi) đi một mình đến nhà hàng Nari Bar trên đường Thái Văn Lung (phường Bến Nghé, quận 1 cũ) uống bia.

Tại đây, ông D. được bị cáo Lê Thị Huệ tư vấn gói dịch vụ uống bia, karaoke với giá 40 USD/giờ bao gồm các dịch vụ: được tặng 2 lon bia Heineken, ngồi nói chuyện và hát karaoke với một nhân viên nữ. Ông D. đồng ý, vào phòng karaoke và được một nhân viên nữ tên N. phục vụ.

Trong lúc ông D. sử dụng dịch vụ, Huệ và Q. (nhân viên nhà hàng) có vào phòng mời bia và được ông D. đồng ý cho ngồi chung.

Tự lấy thẻ ngân hàng của khách để thanh toán

Đến khoảng 4 giờ cùng ngày, ông D. đề nghị tính tiền để đi về nên bị cáo Lê Thị Phương Trâm nói bị cáo Nguyễn Tiền Luân làm hóa đơn. Luân ghi trên hóa đơn là 10,1 triệu đồng và mang cho ông D. thanh toán nhưng ông D. không đồng ý do khác với gói dịch vụ đã được tư vấn.

Trâm đề nghị giảm 600.000 đồng là tiền phụ thu thêm nhân viên nữ, ông D. chỉ phải trả 9,5 triệu đồng (gồm: 3 set karaoke, 8 lon bia Heineken trong đó khuyến mãi 3 lon, 15 lon bia Tiger, 2 bịch bánh snack) nhưng ông D. không đồng ý.

Lúc này, Huệ gọi điện thoại cho bảo vệ dân phố phường Bến Nghé đến nhà hàng giải quyết sự việc thì bảo vệ dân phố đề nghị tất cả lên Công an phường Bến Nghé giải quyết.

Khi Huệ, Luân đi cùng ông D. lên công an phường thì Huệ thấy ông D. bỏ đi nên chạy theo kéo quay vào nhà hàng, tiếp tục yêu cầu trả tiền.

Cùng lúc, Trâm gọi cho bị cáo Nguyễn Quang Lợi (là nhân viên cũ của nhà hàng), nhờ Lợi và bị cáo Lê Duy (là nhân viên nhà hàng M.) đến hỗ trợ.

Khi kéo ông D. vào lại nhà hàng, do bực tức nên Huệ cầm táp tính tiền bằng da đánh 2 cái vào đầu và dùng chân trái đá vào bộ phận sinh dục của ông D. thì được những người khác can ngăn. Trong khi đó, Luân đè ông D. vào tường rồi đấm, đá vào người ông này.

Thấy ông D. không có ý định trả tiền nên Trâm dọa "nếu anh không trả tiền thì tui kêu tụi nó lột đồ anh", nhưng ông D. vẫn không trả nên Trâm nói "lột đồ nó đi”.

Trâm vừa dứt lời, Lợi, Duy liền lao đến khống chế, cởi áo ông D. Sau đó, Xuyến tiếp tục yêu cầu ông D. trả tiền không được nên ra lệnh "lột quần nó luôn đi" và Duy, Luân khống chế, cởi quần ông D.

Sau khi ông D. "không mảnh vải che thân" thì Lợi mở cửa nhà hàng, còn Duy kéo ông D. ra bên ngoài nhà hàng rồi kéo cửa nhà hàng đóng lại.

Khoảng 10 giây sau, Lợi mở cửa để ông D. đi vào. Lúc này, Duy nhìn thấy trên quầy bar của nhà hàng có một cái ví nên nói Trâm kiểm tra thì thấy bên trong có CCCD, một số thẻ ngân hàng mang tên ông D…

Tiếp đó, Trâm lấy thẻ ngân hàng của ông D. đưa cho Luân để quét vào máy POS của nhà hàng thì thanh toán được số tiền 9,5 triệu đồng.

Sau khi cà thẻ thành công, Lợi, Duy đưa quần áo cho ông D. mặc lại. Ông D. không đồng ý ký tên vào hóa đơn vừa thanh toán mà yêu cầu ra chốt bảo vệ dân phố mới ký tên nên Duy, Luân, Lợi, Xuyến và ông D. cùng đi ra chốt bảo vệ dân phố rồi ông D. ký vào hóa đơn.

Sau đó, ông D. đến Công an phường Bến Nghé, quận 1 cũ trình báo sự việc.