Truy tố 9 bị can gây thiệt hại cho ngân hàng Agribank chi nhánh Mạc Thị Bưởi

Viện KSND TP.HCM hoàn tất cáo trạng, truy tố 9 bị can có hành vi sai phạm trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) chi nhánh Mạc Thị Bưởi (nay là chi nhánh Trung tâm Sài Gòn), và Công ty cổ phần đầu tư Phú Mỹ (gọi tắt Công ty Phú Mỹ, do bà Hứa thị Phấn làm đại diện).

Bị can Phạm Thị Mai Toan, cựu Giám đốc Agribank Mạc Thị Bưởi (người ngồi xe lăn) đang chấp hành án về tội "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" và tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" ẢNH: CTV

4 bị can tại Agribank chi nhánh Mạc Thị Bưởi bị truy tố về tội “vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng”, gồm: Đặng Thị Thu Hương (cựu cán bộ tín dụng), Đào Thị Thu Hòa (cựu Trưởng phòng tín dụng), Trần Thị Bích Ngọ (cựu Phó giám đốc) và Phạm Thị Mai Toan (cựu Giám đốc).

5 bị can tại Công ty Phú Mỹ bị truy tố tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đều là các cổ đông thành lập công ty, gồm: Trần Hoàng Trinh (cựu Giám đốc) và 4 cựu thành viên HĐQT: Hứa Thị Bích Hạnh, Ngô Nguyễn Đoan Trang, Lâm Kim Dũng, Hứa Xường (đang bị truy nã).

Công ty Phú Mỹ do bà Hứa Thị Phấn làm Chủ tịch HĐQT. Bà Phấn mất 3.2.2023, trong thời điểm đang thi hành bản án 30 năm tù và bồi thường hơn 11.000 tỉ đồng liên quan đến hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và các sai phạm xảy ra tại TrustBank.

Thế chấp tài sản đã góp vốn đầu tư, vay gần 250 tỉ đồng

Theo cáo trạng, từ 28.9.2007 - 17.1.2008, 4 bị can tại Agribank chi nhánh Mạc Thị Bưởi đã “vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng”, cho Công ty Phú Mỹ vay gần 250 tỉ đồng không đúng quy định.

Mục đích vay đầu tư dự án khu dân cư cao tầng Garden City 5.340 tỉ đồng, trên diện tích hơn 279.000 m2 tại khu 13D, xã Phong Phú (H.Bình Chánh cũ), TP.HCM.

Dự án này do 3 công ty liên doanh hợp tác, từ đó thành lập doanh nghiệp Công ty Phú Mỹ Á Châu, với vốn điều lệ 1.072 tỉ đồng. Cổ đông sáng lập: Công ty Phú Mỹ góp bằng chi phí đất và tiền mặt, chiếm 30%; Công ty Asia Ltd (viết tắt ALL, Malaysia) góp 589,6 tỉ đồng, chiếm 55%; Công ty MS Investment Limited (viết tắt MSI, Malaysia) góp 160,8 tỉ đồng, chiếm 15%.

Hợp đồng liên doanh thể hiện, Công ty Phú Mỹ dùng 240.000 m2 thuộc khu 13D để đầu tư dự án. Sau đó, 2 công ty Malaysia nhiều lần chuyển 35,74 triệu USD theo chỉ định của bà Hứa Thị Phấn để góp vốn đầu tư.

Theo cáo trạng, 2.11.2009, UBND TP.HCM mới ban hành Quyết định số 4973 giao 240.000 m2 thuộc khu 13D cho Công ty Phú Mỹ góp vốn vào Công ty Phú Mỹ Á Châu thực hiện dự án.

Tuy nhiên, trước đó, Công ty Phú Mỹ đã đưa tài sản này vào thế chấp tại Agribank Mạc Thị Bưởi từ 28.9.2007 đến 17.1.2008, vay gần 250 tỉ đồng.

Ngày 30.7.2021, Ban Quản lý khu Nam có văn bản trả lời Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, nêu đối với phần diện tích 240.000 m2 khu 13D, Công ty Phú Mỹ có nghĩa vụ đưa đất vào góp vốn liên doanh tại Công ty Phú Mỹ Á Châu.

Vì vậy, Agribank Mạc Thị Bưởi sẽ mất quyền thu hồi khoản nợ thông qua tài sản bảo đảm. Bên cạnh đó, phần diện tích hơn 39.000 m2 còn lại, Công ty Phú Mỹ chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính, chưa được cấp GCN, cũng không được phép thế chấp để vay tiền.

Đến 15.8.2024, khoản vay của Công ty Phú Mỹ là nợ xấu nhóm 5, với tổng thiệt hại cho Agribank hơn 89,4 tỉ đồng. Trong đó, nợ gốc hơn 79,4 tỉ đồng, nợ lãi hơn 9,9 tỉ đồng.

Hiện Công ty Phú Mỹ có bổ sung tài sản đảm bảo cho khoản nợ hơn 16 tỉ đồng, còn chiếm đoạt hơn 73,3 tỉ đồng.