Truy tố nguyên Phó giám đốc Sở Xây dựng Bạc Liêu Nguyễn Văn Thăm

Lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam thêm 3 bị can để điều tra về hành vi "thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng" trong vụ khai thác tận thu 157,87 ha gỗ thông do Ban quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy quản lý.