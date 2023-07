Truy tố nhóm bị can hành hạ dã man ngư dân

Ngày 12.7, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Viện KSND H.Trần Văn Thời (Cà Mau) vừa ban hành cáo trạng truy tố 5 bị can hành hạ dã man ngư dân Trương Văn Trung (48 tuổi, thường trú ấp 18, xã An Minh Bắc, H.U Minh Thượng, Kiên Giang), gây thương tích 48%.



Các bị can bị truy tố gồm: Trần Công Toàn (37 tuổi, còn gọi là To), Đoàn Văn Tạc (41 tuổi, tên gọi khác Đoàn Văn Hùng), Sử Chí Tâm (27 tuổi, cùng ngụ TT.Sông Đốc, H.Trần Văn Thời), Nguyễn Văn Tỵ (34 tuổi, ngụ xã khánh lộc, H.Trần Văn Thời), Nguyễn Văn Của (32 tuổi, ngụ xã Khánh Hải, H.Trần Văn Thời). Cả 5 bị can này bị truy tố về tội hành hạ người khác và cố ý gây thương tích.

3 trong số 5 bị can hành hạ ngư phủ Trương Văn Trung CACC

Thuyền trưởng ra lệnh đánh nạn nhân

Theo cáo trạng, ngày 4.1.2022, tàu cá BT 97993 - TS (tàu cái) do Trần Công Toàn làm thuyền trưởng và tàu cá BT 93599 - TS (tàu đực) do T.T (ngụ Bến Tre) làm thuyền trưởng, xuất bến tại cửa biển Sông Đốc, H.Trần Văn Thời. Cả 2 tàu do bà Phạm Thị Hà (mẹ của Toàn) làm chủ.

Trên tàu cá do Toàn làm thuyền trưởng có 6 người là Đoàn Văn Tạc, Trương Văn Trung, Nguyễn Văn Của, Nguyễn Văn Tỵ, Sử Chí Tâm và Nguyễn Văn Hùng (Hùng làm được một thời gian thì Lê Văn Bình ra thay cho Hùng vào bờ). Còn tàu cá do T.T làm thuyền trưởng chỉ có 1 ngư dân tên Cường.

Quá trình đánh bắt trên biển, ông Trương Văn Trung không biết làm công việc trên tàu, Toàn nhắc nhở nhiều lần nhưng ông không nghe. Toàn liên hệ với người tên B.L ("cò" ngư phủ ở TT.Sông Đốc) để thay người khác cho ông Trung vào bờ, nhưng ông L. không đồng ý.



Từ đó, Toàn phát sinh mâu thuẫn với ông Trung và ra lệnh cho những người trên tàu "từ nay về sau nếu thằng Trung làm không được hoặc làm hư cái gì thì đánh nó cho tao, có gì tao chịu trách nhiệm". Có lệnh của thuyền trưởng, Đoàn Văn Tạc, Nguyễn Văn Tỵ, Nguyễn Văn Của, Sử Chí Tâm đánh đập, hành hạ ông Trương Văn Trung nhiều lần và dùng kìm bấm bẻ gãy 4 răng của ông Trung.

Cáo trạng liệt kê trong khoảng thời gian từ đầu tháng 2 đến cuối tháng 5.2022, ông Trung bị đánh 12 lần.



Lần đầu, ông Trung bị đánh sau khi tàu ra biển đánh bắt được khoảng 1 tháng. Ông Trung không làm được công việc trên tàu, Toàn cầm vỏ xe dài khoảng 50 cm, đánh nhiều cái vào người của Trung.

Răng của ông Trương Văn Trung bị Tạc và Của bẻ gãy Chụp màn hình

Sau đó, 5 bị can trên cứ ít ngày lại thay phiên đánh ông Trung. Có lần, do ông không làm được công việc, Toàn lấy đuôi cá đuối đưa cho Tỵ, kêu ông Trung nằm úp xuống nắp hầm của tàu cá rồi đánh nhiều cái vào lưng, vai, đầu ông. Hoặc khi ông Trung xúc nước đá chậm, Tâm giật lấy cây xẻng đánh mạnh phần lưỡi vào gối phải nạn nhân. Sau khi bị Tâm đánh, ông Trung bước lên khỏi hầm, ngồi tại thành hầm thì Tỵ đi đến đạp nhiều cái vào ngực.

Một lần khác, ông Trung đang ngồi thì Tỵ bước đến, vô cớ dùng tay đánh nhiều cái vào mặt, vai ông. Bị Tỵ đánh, ông Trung bước đi chỗ khác ngồi, thấy vậy, Toàn kêu Tỵ lấy cá sống buộc ông Trung phải ăn.



Thấy ông Trung làm đứt dây cẩu cào, Toàn cầm đuôi cá đuối đánh nhiều cái vào đầu, vai, lưng, tai trái, tai phải của ông. Ông Trung làm bể đồ đựng cá thì bị Tạc dùng đồ đựng cá đánh nhiều cái vào người. Sau đó, Toàn lấy cây cuốc xúc nước đá đánh 1 cái vào sườn trái ông Trung.

Ông Trung tại thời điểm ở trụ sở Công an H.Trần Văn Thời để phục vụ điều tra việc ông bị hành hạ dã man GIA ĐÌNH CUNG CẤP

Hiện, gia đình bị can Trần Công Toàn đã khắc phục hậu quả cho ông Trung số tiền 150 triệu đồng, cho Bình 100 triệu đồng, còn lại mỗi bị can đã khắc phục cho ông Trung 3 triệu đồng. Riêng Lê Văn Bình sau khi vào bờ trình báo chính quyền địa phương và nhận được số tiền của gia đình bị can Toàn bồi thường rồi bỏ đi đâu hiện nay chưa xác định được. Cơ quan điều tra chưa làm việc được nên tách ra, khi nào Bình có đơn yêu cầu thì tiếp tục làm rõ, xử lý sau.

Bẻ gãy răng ngư dân

Lần cuối ông Trung bị đánh là khoảng cuối tháng 5.2022. Khi đó, sau khi nhậu ở tàu bạn về, Toàn thấy Tạc, Tỵ, Của đang nhậu, còn Tâm nằm trên võng. Toàn kêu ông Trung và Bình nằm úp xuống hầm máy, rồi kêu Tạc, Tỵ, Của đánh ông Trung và Bình.

Chưa dừng lại, Toàn kêu Tạc dùng kìm bấm bẻ răng ông Trung. Nghe Toàn ra lệnh, Tỵ lấy kìm bấm đưa cho Tạc bẻ gãy 2 chiếc răng hàm dưới của ông Trung, sau đó Của lấy kìm bẻ gãy thêm 2 răng hàm dưới; còn Tỵ lấy kìm bẻ gãy 1 răng của Bình.

Đến ngày 30.5. 2022 , Toàn thấy ông Trung bị thương tích trên người nhiều nên cho ông Trung và Bình quá giang ghe vào bờ. Sau khi vào bờ, ông Trung và Bình đến trình báo chính quyền địa phương lập biên bản.

Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an H.Trần Văn Thời tiến hành điều tra, khởi tố 5 bị can trên. Cả 5 bị can đã khai nhận hành vi phạm tội của mình đã hành hạ và đánh đập, bẻ gãy răng gây ra thương tích cho ông Trung và Bình.