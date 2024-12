Truy tố ông Lưu Bình Nhưỡng

Cùng vụ án, ông Lê Thanh Vân, cựu đại biểu Quốc hội, và ông Nguyễn Văn Vương, cựu chuyên viên Vụ Pháp luật (thuộc Văn phòng Chủ tịch nước), cùng bị đề nghị truy tố tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Đề nghị truy tố Phạm Minh Cường (hay còn gọi là Cường “quắt”) và Vũ Đăng Phương cùng về tội cưỡng đoạt tài sản.

Ông Lưu Bình Nhưỡng lúc bị bắt ẢNH: CÔNG AN THÁI BÌNH

Theo cáo trạng, Công ty TNHH MTV kinh doanh khai thác vật liệu xây dựng Sao Đỏ được UBND tỉnh Thái Bình cấp phép khai thác mỏ cát tại vùng biển xã Thụy Trường (H.Thái Thụy, Thái Bình). Khi công ty này và các doanh nghiệp khai thác cát, Cường và Phương đã gây chuyện, chặn lối ra vào bãi triều nhằm ép doanh nghiệp phải chi tiền theo khối lượng cát khai thác. Nếu không đồng ý, Cường sẽ cản trở, không cho các tàu vào khai thác.

Cáo trạng thể hiện, Cường yêu cầu Công ty TNHH MTV kinh doanh khai thác vật liệu xây dựng Sao Đỏ phải chi 1.500 đồng/m3 cát khai thác được, tương đương hơn 1 triệu đồng/tàu khai thác cát. Doanh nghiệp này sau đó buộc phải nghe theo yêu cầu của Cường. Để che giấu hành vi của mình, Cường ký hợp đồng làm bảo vệ cho Công ty TNHH MTV kinh doanh khai thác vật liệu xây dựng Sao Đỏ.

Từ tháng 9 - 12.2020, Công ty TNHH MTV kinh doanh khai thác vật liệu xây dựng Sao Đỏ đã trả cho Cường 3,3 tỉ đồng. Tháng 1.2021, công ty này dừng khai thác cát và không trả tiền cho Cường nữa vì thấy quá trình khai thác cát nhóm của Cường thường xuyên đánh nhau với nhóm giang hồ khác.

Không kiếm được tiền, Cường và Phương nhiều lần gặp ông Nhưỡng nhờ giúp đỡ, thời điểm ông Nhưỡng còn là đại biểu Quốc hội khóa 14, Phó trưởng ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Các lần gặp, Cường nhờ ông Nhưỡng can thiệp với lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình tạo điều kiện, giúp Cường làm ăn thuận lợi. Bị can này còn khoe với ông Nhưỡng là dùng bãi triều để thu tiền của Công ty TNHH MTV kinh doanh khai thác vật liệu xây dựng Sao Đỏ, mỗi tháng được 400 - 500 triệu đồng. Ông Nhưỡng đồng ý giúp nhưng chưa gọi điện can thiệp ngay.

Sau đó, Cường rủ vợ chồng ông Nhưỡng đầu tư mua bãi triều được lập trái phép. Cuối tháng 7.2021, vợ chồng ông Nhưỡng đồng ý mua 30 ha bãi triều mà Cường tự cắm trái phép, lấn chiếm từ trước. Cường nói giá thị trường là 1,2 tỉ đồng nhưng chỉ lấy của vợ chồng ông 900 triệu đồng. Mua xong, vợ chồng ông Nhưỡng giao lại cho Cường quản lý để thu tiền theo tháng, từ 60 - 80 triệu đồng.

Thực tế, không có công ty nào khai thác cát, nhưng để làm thân với ông Nhưỡng, Cường đã lấy tiền chiếm đoạt được để chi trả. Khi vợ chồng ông Nhưỡng nhắn tin hỏi lợi nhuận, Cường tự tính toán số tiền phải đưa là 400 triệu đồng. Tuy nhiên, vợ ông Nhưỡng chưa cầm tiền luôn vì để gom lại mua thêm mảnh đất gần khu trang trại nhà Cường.

Ngày 4.9.2021, Cường tiếp tục gọi điện, nhắn tin nhờ ông Nhưỡng can thiệp thêm vì liên tục bị nhóm xã hội đen Dũng "Chiến" cản trở việc bảo kê. Để thuận lợi cho công việc làm ăn chung với Cường ngoài bãi triều và giúp Cường không bị quấy rối khi đi bảo kê, ông Nhưỡng đã gọi điện cho ông Phạm Mạnh Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, nói Cường là cháu, nhờ giải quyết, xử lý giúp nhóm giang hồ Dũng “Chiến”. Toàn bộ cuộc nói chuyện được ông Nhưỡng ghi âm và gửi cho Cường nghe.

Nhận được ghi âm, Cường mang ra khoe với đàn em để đánh tiếng đến nhóm Dũng "Chiến". Nhằm gây thanh thế, ông Nhưỡng còn dẫn Cường đi cùng đến đồn biên phòng, gặp chính quyền xã Thụy Xuân. Khi biết Cường có ông Nhưỡng "chống lưng", nhóm Dũng "Chiến" sợ hãi, bỏ đi nơi khác làm ăn. Cường sau đó thông báo cho Công ty TNHH MTV kinh doanh khai thác vật liệu xây dựng Sao Đỏ đã êm xuôi, để doanh nghiệp quay lại khai thác.

Cáo trạng xác định từ tháng 10.2021 - 4.2022, Cường cùng đồng phạm đã cưỡng đoạt của Công ty TNHH MTV kinh doanh khai thác vật liệu xây dựng Sao Đỏ thêm 1,3 tỉ đồng. Tháng 4.2022, Cường bị bắt về tội gây rối trật tự công cộng nên giao Phương đảm nhận công việc và thu thêm của Công ty TNHH MTV kinh doanh khai thác vật liệu xây dựng Sao Đỏ 230 triệu đồng.

Cáo trạng cáo buộc Cường cùng đồng phạm đã cưỡng đoạt của Công ty TNHH MTV kinh doanh khai thác vật liệu xây dựng Sao Đỏ tổng số 4,9 tỉ đồng. Trong đó, việc cưỡng đoạt 1,6 tỉ đồng từ tháng 10.2021 - tháng 7.2022 có sự giúp sức của ông Nhưỡng.

Ngoài giúp sức Cường, Viện KSND tỉnh Thái Bình còn cáo buộc ông Nhưỡng nhiều lần lấy tư cách đại biểu Quốc hội và Phó trưởng ban Dân nguyện Ủy ban Thường vụ Quốc hội để can thiệp, hưởng lợi bất chính.