Truy tố Phan Công Khanh trong những vụ lừa siêu xe gây chấn động

Ngày 24.6, Viện KSND TP.HCM ban hành cáo trạng truy tố Phan Công Khanh (tên gọi khác là Khanh Supper, 32 tuổi), Huỳnh Xuân Vấn (39 tuổi, đang bị truy nã) và Mohamach Da Pha (30 tuổi, ngụ An Giang) về tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Bị can Phan Công Khanh (áo trắng) và Mohamach Da Pha ẢNH: CACC

Trước đó, tháng 7.2025, Khanh Supper bị truy tố về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; Mohamac Da Pha bị truy tố về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", và "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Tuy nhiên, vụ án sau đó bị TAND TP.HCM trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Theo cáo trạng, năm 2019, Phan Công Khanh và Huỳnh Xuân Vấn cùng thành lập Công ty TNHH TM-DV K-Supper, đăng ký trụ sở tại số 6 Trần Hưng Đạo (quận 1 cũ), TP.HCM chuyên kinh doanh các loại xe ô tô cao cấp. Phan Công Khanh giữ chức giám đốc kiêm người đại diện pháp luật, Huỳnh Xuân Vấn làm phó giám đốc phụ trách đối ngoại, còn Mohamac Da Pha làm cộng tác viên.

Tuy nhiên, quá trình hoạt động kinh doanh thua lỗ, Khanh và đồng phạm đã bàn bạc sử dụng pháp nhân công ty để thực hiện hàng loạt hành vi nhằm chiếm đoạt tài sản.

Tháng 5.2023, thông qua mối quan hệ xã hội, Phan Công Khanh biết chị L.N.T.H sở hữu xe McLaren 650S Spider trị giá 7,1 tỉ đồng. Khanh đặt vấn đề giúp chị H. bán xe và được người này đồng ý.

Sau khi nhận xe và giấy tờ gốc, Khanh cùng Vấn và Pha đem xe đi cầm cố cho Đ.M.H lấy 2 tỉ đồng. Sau đó, Pha tiếp tục yêu cầu tăng thêm 1 tỉ đồng với lý do công ty muốn lấy thêm tiền và H. đồng ý. Tổng cộng, nhóm của Khanh chiếm đoạt của H. 3 tỉ đồng, để tiền chuộc một chiếc Mercedes G63 khác.

Đến hạn không trả xe lẫn tiền, chị H. đi tìm hiểu thì phát hiện Khanh đang nợ nhiều người, chiếc xe McLaren 650S Spider đã bị đem đi cầm cố. Ngày 27.6.2023, chị H. làm đơn tố cáo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM.

Phan Công Khanh bị bắt, khách hàng mới biết bị lừa 24,5 tỉ đồng

Cũng trong thời gian này, Phan Công Khanh và Huỳnh Xuân Vấn nói dối rằng Công ty TNHH TM-DV K-Supper sở hữu 1 ô tô hiệu Brabus G800, khiến ông T.H.P tin tưởng nên đồng ý mua lại với số tiền lên đến 24,5 tỉ đồng.

Sau khi ông P. chuyển xong 24,5 tỉ đồng, Khanh tìm cách trốn tránh và sử dụng tiền vào mục đích cá nhân. Đến khi Khanh bị bắt (tháng 7.2023), ông P. mới biết bị lừa.

Ngoài ra, Mohamach Da Pha còn bị cáo buộc chiếm đoạt xe BMW 7-Series trị giá 8,7 tỉ đồng của anh L.T.S. Xe này Pha mượn "sử dụng tạm" rồi đem đi cầm lấy 1 tỉ đồng.

Cáo trạng xác định 3 bị can đã chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng thông qua hình thức doanh nhân kinh doanh siêu xe để vay mượn, cầm cố và bán trái phép tài sản của người khác.