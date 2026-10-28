Truy tố vắng mặt Chủ tịch Cây xanh Công Minh, 3 cựu chủ tịch huyện vướng lao lý

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng, truy tố vắng mặt ông Nguyễn Công Minh, Chủ tịch HĐQT Công ty Cây xanh Công Minh về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.



Vụ án còn có 46 bị can khác bị truy tố về cùng tội danh.

Bị can Nguyễn Công Minh, Chủ tịch HĐQT Công ty Cây xanh Công Minh ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

"Thâu tóm" hơn 1.200 dự án, gây thiệt hại hơn 790 tỉ đồng

Theo cáo trạng, hệ thống Công ty Cây xanh Công Minh gồm 60 công ty có tư cách pháp nhân độc lập, hoạt động trên địa bàn 38 tỉnh, thành phố cũ (hiện nay là 20/34 tỉnh, thành phố).

Quá trình vận hành doanh nghiêp, ông Minh tiếp cận các cá nhân có thẩm quyền ở các địa phương, nhờ tác động giúp trúng thầu các dự án trồng, chăm sóc cây xanh trên địa bàn 38 tỉnh, thành phố cũ.

Tiếp đó, bị can trực tiếp và chỉ đạo các giám đốc khu vực, giám đốc chi nhánh móc nối, câu kết với chủ đầu tư nhằm can thiệp ngay từ quá trình lập kế hoạch đấu thầu, lựa chọn nhà thầu.

Thủ đoạn thường được sử dụng là phối hợp tư vấn thiết kế, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật để nâng khống giá vật liệu đưa vào dự toán; móc nối đưa các tiêu chí, điều kiện hạn chế đối thủ cạnh tranh vào hồ sơ mời thầu.

Cùng với đó, phía Cây xanh Công Minh sẽ được tiếp nhận thông tin về giá gói thầu, hồ sơ mời thầu trước thời điểm phát hành, sử dụng "quân xanh", nhằm lựa chọn các công ty trong hệ thống có đủ tiêu chí, năng lực về nhân sự, dự án tương tự.

Sau khi trúng thầu, công ty và nhân sự theo hồ sơ dự thầu đều không thực hiện việc thi công dự án. Bị can Minh giao cho giám đốc chi nhánh tại địa bàn có dự án trực tiếp tổ chức thi công hoặc thuê nhân sự khác thi công.

Với hành vi gian lận thầu nêu trên, Cây xanh Công Minh trúng thầu tại hơn 1.200 dự án ở khắp 38 tỉnh, thành phố. Thông qua việc nâng khống giá nguyên vật liệu đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 790 tỉ đồng, trong đó bị can Minh hưởng lợi hơn 264 tỉ đồng.

Hiện nay, bị can Minh không có mặt ở địa phương, không xác định được đang ở đâu. Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã, đăng thông tin công khai, thực hiện thủ tục điều tra, truy tố vắng mặt theo quy định.

3 cựu chủ tịch huyện bị truy tố

Vẫn theo cáo trạng, để hệ thống Cây xanh Công Minh có thể trúng cả ngàn gói thầu, có sự tiếp tay từ các bị can là đại diện chủ đầu tư trên địa bàn huyện Cam Lộ, Gio Linh, Hướng Hóa, Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị (cũ).

Nhóm cán bộ này đã tạo điều kiện cho phía doanh nghiệp được phối hợp với đơn vị tư vấn từ giai đoạn lập dự toán, tham gia cuộc họp thuyết minh báo cáo kinh tế kỹ thuật, tiếp cận thông tin, tài liệu trước thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu…

Trong đó, bị can Phan Văn Linh với vai trò Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong cũ, can thiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hiện 5 dự án, gây thiệt hại gần 6,2 tỉ đồng, hưởng lợi bất chính 260 triệu đồng.

Bị can Đặng Trọng Vân với vai trò Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa cũ, can thiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hiện 3 dự án, gây thiệt hại gần 3,7 tỉ đồng, qua đó hưởng lợi bất chính 60 triệu đồng.

Bị can Võ Đắc Hóa với vai trò Chủ tịch UBND huyện Gio Linh cũ, đã can thiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hiện 4 dự án, gây thiệt hại hơn 4 tỉ đồng.

3 cựu chủ tịch huyện cùng hàng loạt bị can là các giám đốc ban quản lý, lãnh đạo phòng kinh tế thuộc UBND huyện, cùng bị truy tố tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.