Truy vết đột quỵ bị bỏ sót nhờ CT 2560 lát cắt, cô gái trẻ thoát liệt

Đột quỵ bị bỏ sót trên CT thường, phát hiện nhờ CT 2560 lát cắt

Chiều tối, chị P.M. (32 tuổi) xuất hiện đau nửa đầu, yếu nửa người phải nhưng chủ quan theo dõi tại nhà. Sáng hôm sau, chị đến một cơ sở y tế gần nhà khi đã xuất hiện thêm triệu chứng tê bì và khó nói.

Do đang niềng răng nên chị M không phù hợp chụp cộng hưởng từ (MRI) sọ não, trong khi CT sọ não không cản quang lại chưa phát hiện bất thường nên chị được hướng dẫn theo dõi. Đến khi triệu chứng nặng hơn, gia đình đưa chị đến BVĐK Hồng Ngọc khi đã ở giờ thứ 19 sau khởi phát.

Kết quả cho thấy bệnh nhân bị nhồi máu não cấp. Trên hình ảnh CT 2560 có tưới máu não, ngoài khoảng 15 mL mô não đã hoại tử không thể phục hồi, vẫn còn một vùng mô não xung quanh đang thiếu máu nhưng vẫn còn khả năng cứu sống nếu được điều trị phù hợp. Đồng thời, CT mạch máu não phát hiện hẹp 90% động mạch cảnh trong bên trái - một trong bốn mạch máu chính cấp máu lên não.

Phim chụp CT 2560 lát cắt cho thấy rõ vùng não bị thiếu máu - điều bị bỏ sót khi chụp CT thường trước đó

Theo ThS-BSNT Vũ Thị Thu Hiền - Khoa Nội tổng hợp, BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh: "Ở đột quỵ thiếu máu não giai đoạn sớm, CT sọ não không cản quang thông thường có thể chưa ghi nhận rõ tổn thương, đặc biệt khi ổ nhồi máu còn nhỏ hoặc mới hình thành".

Ngược lại, CT 2560 lát cắt lại tích hợp đồng thời CT sọ não, CT mạch máu não (CTA) và CT tưới máu não (CTP) chỉ trong một lần chụp ngắn dưới 5 phút. Nhờ đó, bác sĩ có thể đánh giá đồng thời nhu mô não, hệ thống mạch máu và tình trạng tưới máu, xác định chính xác vị trí tắc mạch cùng vùng não đã tổn thương, vùng não còn khả năng hồi phục.

Người bệnh chụp CT 2560 lát cắt tại BVĐK Hồng Ngọc

"Điều quan trọng không chỉ là phát hiện đột quỵ mà còn phải đánh giá đầy đủ nguyên nhân, mức độ tổn thương, khả năng hồi phục của vùng não và tình trạng hẹp/tắc của hệ thống mạch máu não cả nội và ngoại sọ để lựa chọn chiến lược điều trị tối ưu. Đó là lý do người bệnh được chỉ định chụp CT 2560 lát cắt ngay", bác sĩ Hiền cho biết.

Đây là cơ sở quan trọng giúp ê-kíp đưa ra quyết định điều trị phù hợp ngay cả ở những ca đột quỵ phức tạp.

Phối hợp đa chuyên khoa giúp bệnh nhân hồi phục tích cực

Khi nhập viện do đột quỵ giờ thứ 19, bệnh nhân đã bỏ lỡ "thời gian vàng" để can thiệp tái thông mạch máu bằng tiêu sợi huyết. Tình trạng kéo dài có thể khiến vùng tổn thương lan rộng, tiên lượng nặng với nguy cơ phù não, hôn mê, liệt nặng kèm mất khả năng ngôn ngữ và nhiều di chứng lâu dài khác.

Sau hội chẩn, ê-kíp đột quỵ quyết định triển khai chiến lược điều trị nội khoa tích cực, tập trung bảo tồn tối đa vùng mô não còn khả năng hồi phục, hạn chế tổn thương lan rộng và giảm nguy cơ biến chứng.

Người bệnh được điều trị theo khuyến cáo mới nhất của Hội Đột quỵ Việt Nam và Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ với thuốc chống hình thành huyết khối, thuốc ổn định mảng xơ vữa, hạ lipid máu cường độ cao, thuốc dinh dưỡng tế bào thần kinh, cùng các biện pháp điều trị hỗ trợ phù hợp.

Cùng với đó, chị M được phối hợp điều trị với khoa Phục hồi chức năng, triển khai sớm các bài tập vận động, trị liệu ngôn ngữ chuyên biệt kết hợp liệu pháp oxy cao áp, góp phần thúc đẩy quá trình phục hồi chức năng não và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Chị M điều trị oxy cao áp phục hồi chức năng não

Sau 10 ngày điều trị tích cực, chị M tỉnh táo hoàn toàn, không còn tê bì, phục hồi hoàn toàn cơ lực người phải. Khả năng giao tiếp và ngôn ngữ cải thiện rõ rệt, tuy còn khó diễn đạt nhẹ nhưng vẫn còn khả năng hồi phục khi phục hồi chức năng ngoại trú. Kết quả này giúp chị tránh được nguy cơ tàn phế, tự chủ sinh hoạt và sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Theo ThS-BSNT Vũ Thị Thu Hiền: "Thành công của ca bệnh được cộng hưởng từ việc phát hiện chính xác vùng mô não còn có thể cứu nhờ công nghệ CT 2560 lát cắt, phối hợp với chiến lược điều trị nội khoa toàn diện, phục hồi chức năng sớm và theo dõi sát trong quá trình điều trị."

Bác sĩ cũng khuyến cáo, khi xuất hiện các dấu hiệu như méo miệng, yếu, tê một bên cơ thể, nhìn mờ, nói khó, đau đầu dữ dội và mất thăng bằng, cần đi cấp cứu ngay để được đánh giá và điều trị sớm.

Ngay cả khi đã qua "giờ vàng", người bệnh vẫn còn cơ hội phục hồi nếu được chẩn đoán chính xác bằng phương tiện phù hợp với chiến lược điều trị đúng thời điểm.