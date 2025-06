Truy vết hàng tẩu tán đổ bỏ từ các buổi livestream

Xu hướng tẩu tán hàng giả, kém chất lượng chưa chấm dứt

Tại Hà Nội, sáng 21.6, nhiều người dân lưu thông trên tuyến đường Cienco 5 (hướng đi Hà Đông), đoạn cách ngã tư đèn đỏ Thanh Thùy khoảng 3 - 4 km, không khỏi bất ngờ khi phát hiện hàng đống thỏi son bị vứt ngổn ngang ven đường. Theo ghi nhận tại hiện trường, số lượng son lên đến cả nghìn thỏi. Nhiều người đi đường đã dừng xe lại để quan sát, chụp hình.

Hàng loạt mỹ phẩm mang nhãn hiệu Black Rouge bị vứt bỏ để phi tang ẢNH: CTV

Trong số các thỏi son bị vứt bỏ, phần lớn mang thương hiệu Black Rouge - một hãng mỹ phẩm nổi tiếng của Hàn Quốc, được giới trẻ VN ưa chuộng. Nhiều sản phẩm vẫn còn nguyên tem nhãn, bao bì hộp giấy, không có dấu hiệu đã qua sử dụng, khiến không ít người hoang mang về nguồn gốc và lý do số mỹ phẩm này bị vứt bỏ một cách bất thường.

Tương tự, theo ghi nhận tại Đà Lạt, một ô tô màu trắng xuất hiện tại khu vực đường Trịnh Hoài Đức P.11, TP.Đà Lạt, và lén lút đổ bỏ hàng trăm lọ kem trộn, tinh dầu, thuốc dưỡng tóc còn nguyên tem nhãn, một số đã quá hạn sử dụng. Đây là các sản phẩm có bao bì tiếng Việt và tiếng Hàn Quốc, giá niêm yết từ 1 - 1,2 triệu đồng/sản phẩm. Lực lượng chức năng đang kiểm kê toàn bộ số hàng mỹ phẩm bị vứt bỏ này, đồng thời truy tìm nguồn gốc để xử lý theo quy định.

Trước đó, tại Quảng Nam, tối 18.6, người dân thôn Phước Lộc (xã Tam Thái, H.Phú Ninh) khi đi qua kênh chính Phú Ninh (đoạn gần cầu Nhất Trí) phát hiện số lượng lớn chai nước mắm bị vứt bỏ trong bụi rậm, trên nhãn mác ghi nước mắm "Chắt cá cơm" "Cá cơm vàng" "thơm ngon tinh khiết" do Công ty CP chế biến thủy sản Thanh Hóa sản xuất. Đây là những sản phẩm được xác định có thời điểm mua bán vào năm 2023 và đến nay đã hết hạn sử dụng.

Những vụ tẩu tán hàng hóa nói trên được cho là nhằm trốn tránh trách nhiệm trong bối cảnh chiến dịch truy quét hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng đang diễn ra quyết liệt trên cả nước. Theo một chuyên gia trong lĩnh vực thương mại, việc đổ bỏ hàng hóa tại những khu vực công cộng là minh chứng cho thấy hoạt động kinh doanh có nhiều khuất tất. Không chỉ trốn tránh trách nhiệm, người kinh doanh những hàng hóa này còn đẩy việc tiêu hủy cho cơ quan quản lý. Vì vậy cần thiết phải truy vết những người lén lút tẩu tán hàng để quy trách nhiệm và xử lý đến nơi đến chốn những kẻ bán hàng gian hàng giả lâu nay và đến khi có nguy cơ bị bắt giữ, xử lý thì lại trốn tránh trách nhiệm xử lý hậu quả.

Truy vết từ các buổi livestream, rao bán qua mạng

Theo quan sát, nhiều sản phẩm hàng hóa bị vứt bỏ trong những ngày gần đây được bán thông qua các kênh mạng xã hội. Đơn cử, với sản phẩm son môi Black Rouge bị tẩu tán hàng loạt ở Hà Nội, suốt nhiều năm nay đơn vị phân phối chính hãng đã rất đau đầu khi phải cạnh tranh với sản phẩm giả nhãn hiệu của chính mình. "Gần đây, lợi dụng uy tín và tên tuổi của Black Rouge, nhiều cá nhân, tổ chức đã sử dụng các trang web giả mạo thương hiệu để bán hàng giả, hàng hết hạn hoặc hàng kém chất lượng,... gây hoang mang cho khách hàng. Để bảo vệ quyền lợi của khách hàng và nói không với hàng giả mạo, Black Rouge xin thông tin đến khách hàng những trang web chính thống hiện nay của thương hiệu và cách kiểm tra hàng chính hãng thông qua QR Code", đại diện Black Rouge VN thông báo.

Son giả nhãn hiệu Black Rouge vẫn đang được bán trên mạng ẢNH: Quang Thuần

Tuy nhiên, theo khảo sát của PV Thanh Niên, đến chiều 22.6, các website giả mạo bị bêu tên vẫn còn đang hoạt động. Một số kênh tự nhận chuyên phân phối hàng Black Rouge như K.Q Store ở Vĩnh Long vẫn đang quảng cáo bán mặt hàng có nhãn hiệu, chủng loại trùng với son bị vứt bỏ ở Hà Nội. Hay như mặt hàng tinh dầu chùm ngây bị vứt bỏ ở Đà Lạt, PV Thanh Niên đã truy vết sản phẩm qua những buổi livestream và các cửa hàng online, song, sản phẩm bị vứt bỏ đã quá date và hình thức bên ngoài cũng đã có sự thay đổi. Một số kênh trước đây thường xuyên livestream để bán các mặt hàng này hiện nay cũng đã xóa các video clip đã phát.

Hàng nghìn thỏi son hết hạn bị vứt ven đường Hà Nội

Chia sẻ với PV Thanh Niên, một cán bộ quản lý thị trường TP.HCM cho hay: "Việc phát hiện, truy bắt các đường dây làm hàng giả số lượng lớn trong thời gian qua cũng chính từ việc theo dõi những kênh livestream. Các đối tượng đối phó bằng cách xóa video clip ngay sau khi kết thúc phiên live để tránh bị cơ quan chức năng theo dõi và bị các nền tảng Facebook, TikTok quét, khóa tài khoản. Vì thế, để tìm hiểu tận gốc các điểm phân phối, lực lượng chức năng phải theo dõi trực tiếp các phiên live để lưu giữ bằng chứng trước khi các đối tượng kịp xóa dấu vết".

Thực tế, các vụ án truy bắt hàng giả quy mô lớn gần đây của cơ quan công an đều được thu thập bằng chứng qua các buổi livestream hoặc thông qua hội nhóm buôn bán trên mạng. Đơn cử, cuối tuần qua, Công an TP.HCM đã phát hiện, triệt phá băng nhóm buôn bán nước hoa giả các thương hiệu nổi tiếng với số lượng đặc biệt lớn do vợ chồng Lư Hưng Phát (30 tuổi) và Trần Thị Bích Liên (29 tuổi, cùng ngụ Q.Bình Tân) cầm đầu. Nguồn gốc nước hoa giả được mua từ những người nhập lậu hàng từ Trung Quốc về VN.

Sau đó, hai vợ chồng Phát thuê nhiều địa điểm trên địa bàn TP.HCM để cất giấu. Đồng thời thuê 5 người thực hiện công đoạn phân loại, đóng gói thành các sản phẩm nước hoa giả nhiều thương hiệu nổi tiếng như Chanel, Bvlgari, YSL… Đường dây trên đã lợi dụng triệt để các ứng dụng, hội nhóm trên không gian mạng và dịch vụ chuyển phát nhanh để tiêu thụ số hàng giả đặc biệt lớn đến khách hàng tại nhiều tỉnh, thành phố. Khi tiến hành truy bắt, cơ quan công an thu giữ hơn 10.000 chai nước hoa giả các loại với giá trị ước tính tương đương hàng thật trên 10 tỉ đồng...

Danh tính 2 vợ chồng cầm đầu đường dây 10.000 chai nước hoa Chanel, YSL giả

Hay như vụ mỹ phẩm giả đặc biệt lớn do cơ quan chức năng bắt giữ, xử lý mới đây ở Tây Ninh, công an kinh tế tỉnh Tây Ninh cũng phát hiện các đối tượng thường xuyên lên mạng xã hội phát trực tiếp các buổi bán mỹ phẩm với giá rất rẻ. Nghi vấn về nguồn gốc các sản phẩm này, lực lượng chức năng lập chuyên án để xác minh. Ước tính đến thời điểm bị phát hiện, các đối tượng đã bán ra hơn 100.000 đơn hàng, thu lợi gần 10 tỉ đồng.

Trước tình trạng phi tang hàng giả đang có dấu hiệu diễn biến phức tạp, các chuyên gia đề xuất lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, giám sát định kỳ và đột xuất tại cơ sở kinh doanh, các kho bãi thực phẩm, đồng thời cần mở rộng quy mô kiểm tra xuống tận cấp xã, phường, nơi các hoạt động buôn bán nhỏ lẻ diễn ra sôi động nhưng ít bị để ý.

Đối với vấn đề truy tìm nguồn gốc những sản phẩm bị vứt bỏ, một chuyên gia an ninh mạng đề xuất có thể truy xét từ địa chỉ in trên bao bì sản phẩm, từ camera an ninh và từ tin báo tố giác của người dân. Truy vết từ hoạt động livestream bán hàng cũng là một kênh, song lượng người bán các sản phẩm này rất nhiều, hơn nữa họ có thể nhanh tay xóa các video clip phát sóng để tránh bị điều tra. Vì thế, cần có các biện pháp nghiệp vụ để thu thập bằng chứng trước khi các đối tượng kịp phi tang.