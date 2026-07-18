Truyền thống của Ban Chỉ đạo Tây nguyên vẫn còn mãi

Kỷ niệm 24 năm Ngày thành lập Ban Chỉ đạo Tây nguyên (17.7.2002 - 17.7.2026), chiều 17.7, tại TP.HCM, Ban Liên lạc Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tây nguyên đã tổ chức buổi gặp mặt cựu cán bộ, công chức Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tây nguyên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tại buổi gặp mặt Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, nguyên Trưởng Ban Chỉ đạo Tây nguyên, dự và phát biểu tại buổi gặp mặt. Cùng dự có nguyên Thủ tướng - nguyên Trưởng Ban Chỉ đạo Tây nguyên Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thường trực Ban Bí thư - nguyên Trưởng Ban Chỉ đạo Tây nguyên Lê Hồng Anh; Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị - nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM - nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây nguyên Nguyễn Văn Nên, cùng một số ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư và địa phương.

Ngày 17.7.2002, Bộ Chính trị (Khóa IX) quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Tây nguyên. Đến năm 2017, Ban Chỉ đạo Tây nguyên kết thúc hoạt động.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, tuy chỉ triển khai trong 15 năm, song đóng góp của Ban Chỉ đạo Tây nguyên đối với phát triển, ổn định vùng Tây nguyên và phụ cận là hết sức to lớn, quan trọng và rất đáng tự hào. Đến nay, một số thành viên đã qua đời, nghỉ hưu; các thành viên còn lại công tác và sinh sống ở nhiều nơi, song truyền thống "Trung thành - Đoàn kết - Trí tuệ - Bản lĩnh - Tận tụy" của Ban Chỉ đạo Tây nguyên vẫn còn mãi và cần tiếp tục được giữ gìn, phát huy, lan tỏa mạnh mẽ.