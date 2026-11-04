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    Truyền thông Mỹ: Đảng Dân chủ trên đà kiểm soát lưỡng viện

    Truyền thông Mỹ: Đảng Dân chủ trên đà kiểm soát lưỡng viện

    La Vi - Bảo Vinh
    Nhiều hãng truyền thông lớn như CNN, NBC News dự phóng đảng Dân chủ giành thế đa số tại Hạ viện trong khi cũng đang trên đà ưu thế tại Thượng viện.

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