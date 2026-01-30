Truyền thông quốc tế thích thú với ông bố ‘chất chơi’ của Viettel Telecom

Một cú twist rất khác của Viettel Telecom

Những ngày cuối năm, khi mạng xã hội ngập tràn những thước phim quảng cáo cảm động với mô-típ quen thuộc, con cái về quê ăn Tết trong sự ngóng trông của bố mẹ, Viettel Telecom lại bất ngờ chọn một hướng đi rất khác.

Khi họ hàng con cái đều không thể về nhà ăn Tết, "Dân chơi 5G" (do NSND Tự Long thủ vai) bất ngờ "phóng xe" lên đường phượt xuyên Việt. Từ miền Bắc, ông ghé thăm người em ở Hà Nội, vòng lên đỉnh phan-xi-păng, sau đó lặn lội vào vùng biển nắng gió Phan Thiết để tạo bất ngờ cho cô em gái, và cuối cùng xuôi về miền Tây sông nước để ăn Tết cùng con trai.

Ông bố 60 tuổi chất nhất Việt Nam, phượt mọi địa hình

Phim quảng cáo ra mắt dịp Tết năm nay của Viettel Telecom mang đến một luồng gió mới, khiến cộng đồng mạng Việt Nam lẫn báo chí quốc tế dậy sóng. Tài khoản Minh Hoàng bình luận trên Facebook: "Cứ tưởng lại sắp phải khóc hết nước mắt, ai ngờ cười từ đầu đến cuối. Một góc nhìn về người lớn tuổi rất mới, rất năng động. Tết đâu nhất thiết cứ phải ngồi nhà chờ con, mình chủ động lên đường đến với con cũng là một trải nghiệm tuyệt vời".

Đồng quan điểm, khán giả Lan Anh chia sẻ: "Xem chú Tự Long diễn mà thấy yêu đời, muốn đi khắp nơi thăm bà con anh em. Phim không bi lụy nhưng vẫn khiến người ta rưng rưng ở những đoạn ông gặp lại người thân. Viettel Telecom năm nay làm phim quảng cáo Tết đỉnh quá, giữ được văn hóa truyền thống sum họp gia đình nhưng là một trải nghiệm rất hiện đại và cởi mở".

Dân chơi 60 tuổi được mọi người thích thú săn đón

Quảng cáo Việt vươn tầm quốc tế

Không chỉ gây tiếng vang trong nước, hình ảnh "dân chơi" 60 tuổi trên chiếc mô tô cũ, băng qua những cung đường đẹp khắp Việt Nam, hình ảnh này còn gây ấn tượng mạnh mẽ với truyền thông quốc tế. Branding in Asia nhận định: "Câu chuyện mang đến một cách tiếp cận hoàn toàn khác biệt so với mô-típ đoàn viên ngày Tết truyền thống thường thấy tại châu Á, phản ánh chân thực nhịp sống của các gia đình hiện đại ngày nay".

Trong khi đó, Campaign Brief Asia lại chú ý đến hành trình khám phá các tầng lớp văn hóa đa dạng nhưng hiếm thấy của Việt Nam với góc nhìn cởi mở: "Viettel Telecom gây bất ngờ khi đưa những hình ảnh vốn ít khi xuất hiện trên quảng cáo chính thống một cách tinh tế, nhất là đối với một thương hiệu "truyền thống": tiệm xăm, đoàn lô tô, game thủ… qua đó khéo léo thể hiện vai trò của 5G Viettel trong việc kết nối, xóa nhòa mọi khoảng cách".

Hình ảnh đoàn Lô Tô gây ấn tượng với truyền thông quốc tế

Kết nối không khoảng cách

Đằng sau những tràng cười sảng khoái và độ "ngầu" của Dân Chơi 5G, bộ phim khéo léo cài cắm những tình tiết cảm xúc. Hành động "bỏ nhà đi phượt" của ông thực chất không phải là một cuộc dạo chơi đơn thuần, mà đó là đại diện cho khát vọng đoàn viên, cho sự chủ động kết nối của thế hệ người lớn tuổi, vốn thường được xem như "đứng ngoài công nghệ."

Điều đặc biệt của chuyến hành trình xuyên Việt của Dân chơi 5G chính là sự hiện diện xuyên suốt của công nghệ như một người bạn đồng hành đắc lực. Đi đến đâu, gặp lại người thân nào, ông cũng thao tác thêm tài khoản của họ vào nhóm gia đình "5G Family" trên ứng dụng My Viettel để giữ liên lạc. Nhờ đó, gia đình cậu em trai ở miền Bắc và cô em gái ở miền Trung luôn có thể dõi theo từng bước chân trong hành trình có "1-0-2" của người anh cả. Những cuộc gọi video call sắc nét, không giật lag giữa đường đi đã xóa nhòa khoảng cách, khiến hành trình của ông không đơn độc mà trở nên ấm áp hơn bao giờ hết vì luôn có gia đình bên cạnh.

60 tuổi nhưng vẫn rất thành thạo công nghệ

Hình ảnh Dân Chơi 5G không chỉ là một nhân vật, mà còn đại diện cho tinh thần của Viettel Telecom trong thời đại mới, cởi bỏ hình tượng "ông chú" vốn gắn với thương hiệu suốt nhiều năm qua. ⁠Có thể thấy, từ hành trình xuyên Việt của Dân Chơi 5G, Viettel Telecom đang gửi gắm một thông điệp sâu sắc: thay vì ngồi yên chờ đợi, người lớn tuổi giờ đây cũng chủ động sử dụng công nghệ để giữ kết nối với con cháu, họ hàng, và cả những người bạn trước lạ sau quen.

Với sự hỗ trợ của hạ tầng mạng lưới 5G mạnh mẽ và hệ sinh thái các tiện ích như tính năng "quản lý hộ gia đình" trên ứng dụng My Viettel, Viettel Telecom từng bước mở rộng khái niệm "sum vầy", khi giờ đây, chỉ cần có kết nối là được bên nhau, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò kiến tạo cuộc sống số, nơi mọi người dân Việt Nam dù đang ở bất cứ đâu đều có thể tận hưởng một mùa Tết ấm áp, sẻ chia và ngập tràn yêu thương.